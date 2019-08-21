Погода без правил: украинцев ждут погодные сюрпризы на День независимости 2019 – синоптик

Прогноз погоды обещает Киеву и Украине борьбу антициклона Corina с другими циклонами / 1zoom.ru

Погода 22 августа 2019 в Украине будет очень ветреной из-за погодного противостояния антициклона Corina с другими циклонами. Небольшие дожди возможны в районе Карпат и на северо-востоке страны.

Синоптик Наталья Диденко советует не оставлять свои авто и самим не задерживаться под большими старыми деревьями.

Что касается температуры воздуха, то жара до +30-35 градусов все еще держится на юге, востоке и в большинстве центральных областей.

Читайте такжеМагнитные бури в августе встряхнут по серьезкеПрохладнее будет на севере страны – около +25-29 градусов.

А вот свежее всего будет на западе, где термометры покажут +23-28 градусов.

Погода в Киеве 22 августа также будет прохладнее, чем в последние дни – порядка +26-28 градусов. Днем будет солнечно и сухо.

Прогноз погоды на 22 августа 2019 Киев и Украина – Укргидрометцентр

Погода в Киеве на День флага 2019 и День независимости Украины 2019

Погода в Киеве 23-24 августа также прогнозируется солнечная и теплая – около +25-28 градусов.

Ранее синоптики порадовали прогнозом погоды на начало осени. Как прогнозируют метеорологи, сентябрь завершится без интенсивных дождей.