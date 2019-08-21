Жара до +32, местами грозы: синоптик дал прогноз погоды на сегодня

Днем температура воздуха в Украине поднимется до +28…+32 градусов / 1zoom.ru

Погода в Украине в среду, 21 августа, будет солнечной и малооблачной почти на всей территории Украины. Только на Западе страны ожидаются дожди.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что днем температура воздуха в Украине поднимется до +28…+32 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14…+16 в северных областях. На остальной территории Украины ночная температура составит +15…+20 градусов.

В Крыму также без осадков – будет тепло и солнечно. Днем воздух прогреется до +30… +32, ночью станет прохладнее - от +18 до +20 градусов.

Читайте такжеТеплый сентябрь: синоптики порадовали прогнозом погоды на начало осениНа Западе Украины в среду днем ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем +28…+32, ночью – от +15 до +18 градусов.

Погода в Киеве в среду - солнечная, сухая и малооблачная. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +30…+32 градусов, ночью ожидается от +16 до +18.

Прогноз погоды на 21 августа / Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что жара в Украине спадет 22 августа в западных областях, 23 августа - в северных. На Юге и Востоке горячий и сухой воздух задержится.