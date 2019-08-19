В Украину вернется жара: синоптик дала прогноз на ближайшие дни и День независимости

В Киеве на День независимости 2019 будет комфортно +27 градусов / espreso.tv

Погода в Украине 20 августа будет солнечной и сухой, но вот западным областям стоит ожидать периодические грозовые дожди.

Несмотря на мелкие погодные пакости, жара в Украину возвращается, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Во вторник на юге, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается + 28 + 33 градуса. На Севере и Западе Украины предусматривается + 25 + 30 градусов. В дальнейшем жара усилится: в восточных областях, в центре и на юге местами вероятно + 35 + 37 градусов. В Киеве 20 августа будет сухо солнечно и жарко, максимальная температура воздуха около +30 градусов", - отметила Диденко.

Синоптик прогнозирует, что 22 августа станет свежее на Западе, с 23-го августа жара ослабеет и в северной части Украины.

Погода в Киеве на День Независимости 2019

Синоптик также дала предварительный прогноз погоды для Киева на День независимости 2019: 24 августа будет без осадков, порывистый (но не штормовой) северо-восточный ветер, температура воздуха ожидается комфортной, около +26, +27 градусов.

Ранее в Украинском гидрометцентре был обнародован прогноз погоды в Украине на август 2019. Синоптик предупреждал, что погода в течение месяца может удивить температурой воздуха.