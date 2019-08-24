Украину раскалит адская жара: синоптик рассказала о погоде на 25 августа

В Киеве 25-го августа ожидается до 28 градусов тепла / ipnews.in.ua

В воскресенье, 25 августа, в Украине ожидается ясная и жаркая погода, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По всей территории страны осадки не прогнозируются, лишь на Прикарпатье возможны периодические грозовые дожди, сообщила она в Facebook.

По ее данным, температура воздуха в воскресенье составит + 25 + 30 градусов, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей + 29 + 34 градуса.

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В Киеве 25-го августа ожидается солнечная теплая погода, температура воздуха составит около 28 градусов, добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптики предупредили о 36-градусной жаре в Украине.