На Закарпатье выпал первый снег - потрясающие кадры

В Лумшорах уже зима - неожиданно, за 5 дней до конца лета, выпал первый снег и град.
В воскресенье, 25 августа, на базе отдыха в Лумшорах в Перечинском районе Закарпатской области выпал снег.
При этом синоптики не прогнозировали на этот день вообще никаких осадковпо всей территории Украины, кроме Прикарпатья, где ожидались грозовые дожди.
Отметим, что в Лумшорах, по словах отдыхающих, вместе со снегом выпал и град.
"У нас уже зима", - сообщил о снеге в украинских Карпатах в Facebook Vasyl Cimbora, который и разместил потрясающие кадры и видео погодной аномалии.
Напомним, ранее синоптик дал прогноз погоды на осень 2019 года. Сентябрь будет теплым, похолодает в середине октября – ближе к началу отопительного сезона, а вот в ноябре уже будет холодно и выпадет первый снег.
Также напомним, 5 августа в Киевской области посреди лета неожиданно выпал снег. "Пару часов возле моей дачи недалеко от Киева выпал снежок. Сначала я планировал шутливый пост, о декабре, санях и т.д. Но, друзья, если подумать глубже, то ничем хорошим вся история с экологией и глобальным изменениям климата не закончится! В нашей семье мы давно уже пересматриваем свое отношение к пластику, отходам, грамотному и рациональному использованию природных ресурсов. Мы лишь в начале пути - хвалиться пока особо нечем, но я хочу, чтобы это фото и у вас посеяло зерно мыслей о спасении и сохранении нашей планеты для будущих поколений!", - рассказал адвокат Лаврентий Царук в соцсети.