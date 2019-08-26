На Закарпатье выпал первый снег - потрясающие кадры

Первый снег выпал в Перечинском районе Закарпатья / facebook.com/chan.cimbora

В воскресенье, 25 августа, на базе отдыха в Лумшорах в Перечинском районе Закарпатской области выпал снег.

При этом синоптики не прогнозировали на этот день вообще никаких осадковпо всей территории Украины, кроме Прикарпатья, где ожидались грозовые дожди.

Отметим, что в Лумшорах, по словах отдыхающих, вместе со снегом выпал и град.

"У нас уже зима", - сообщил о снеге в украинских Карпатах в Facebook Vasyl Cimbora, который и разместил потрясающие кадры и видео погодной аномалии.

В Лумшорах уже зима / facebook.com/chan.cimbora

Напомним, ранее синоптик дал прогноз погоды на осень 2019 года. Сентябрь будет теплым, похолодает в середине октября – ближе к началу отопительного сезона, а вот в ноябре уже будет холодно и выпадет первый снег.

Вместе со снегом в Лумшорах 25 августа выпал град / facebook.com/chan.cimbora

Также напомним, 5 августа в Киевской области посреди лета неожиданно выпал снег. "Пару часов возле моей дачи недалеко от Киева выпал снежок. Сначала я планировал шутливый пост, о декабре, санях и т.д. Но, друзья, если подумать глубже, то ничем хорошим вся история с экологией и глобальным изменениям климата не закончится! В нашей семье мы давно уже пересматриваем свое отношение к пластику, отходам, грамотному и рациональному использованию природных ресурсов. Мы лишь в начале пути - хвалиться пока особо нечем, но я хочу, чтобы это фото и у вас посеяло зерно мыслей о спасении и сохранении нашей планеты для будущих поколений!", - рассказал адвокат Лаврентий Царук в соцсети.