Под Киевом внезапно выпал снег: фото

В Киевской области выпал снег / facebook/lavrentiy.tsaruk

5 августа в Киевской области посреди лета неожиданно выпал снег.

О погодной аномалии на своей странице в Facebook сообщил адвокат Лаврентий Царук. Осадки в виде снега мужчина зафиксировал около полудня.

"Пару часов возле моей дачи недалеко от Киева выпал снежок. Сначала я планировал шутливый пост, о декабре, санях и т.д. Но, друзья, если подумать глубже, то ничем хорошим вся история с экологией и глобальным изменениям климата не закончится! В нашей семье мы давно уже пересматриваем свое отношение к пластику, отходам, грамотному и рациональному использованию природных ресурсов. Мы лишь в начале пути - хвалиться пока особо нечем, но я хочу, чтобы это фото и у вас посеяло зерно мыслей о спасении и сохранении нашей планеты для будущих поколений!", - рассказал Царук.

Ранее в Киеве после жары "шуранул" дождь, град и появилась "река".