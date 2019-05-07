Ко Дню Победы Карпаты засыпало снегом

В Карпатах в мае выпал снежок / Фото: скриншот из видео

В Верховинском районе Ивано-Франковской области 7 мая выпал снег.

Шокирующее видео с заснеженными улицами опубликовал председатель Верховинского районного совета Иван Шкиндюк в Facebook.

"Утро 7 мая 2019 года Верховинский район, Буковецкий перевал. В горах интересно и весело, кто не жил в горах не поймет", - отметил Шкиндюк.

Ранок 7 травня 2019 рік Верховинський район Буковецький перевал. В горах цікаво і весело, хто не жиє у горах не зрозуміє. Чому горян не чують у Верховній раді, уряді, адміністрації Президента та у високих кабінетах? Україна одна, а ми різні і проблеми у нас тоже різні. Опубликовано Ivan Shkindiuk Понедельник, 6 мая 2019 г.

Как известно, синоптики на Прикарпатье 7 мая объявили штормовое предупреждение. Ожидается значительный дождь, в горах с мокрым снегом, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с.

Местных жителей предупреждают о снижении температуры до 0-3, что может спровоцировать гололедицу на дорогах.

Отмечается, что видимость на автодорогах ограничена. От сильных порывов ветра возможно падение деревьев и электроопор на проезжие части дорог.

Плохие новости для тех жителей западной Украины, которые уже засадили огороды: 8 и 9 мая ожидается заморозок на поверхности почвы от 0 до -3.

Напомним, синоптик назвал даты похолодания и начала жары в Украине. Сухая и теплая погода установится только в середине мая 2019.

В свою очередь климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.