"Не пугайтесь снега": украинцев предупредили о резком похолодании

Украинцев предупредили о резком похолодании / kievcity.gov.ua

Погода на 7 дней в Украине ничем хорошим порадовать не может: сегодня в Карпатах выпал снег, а уже завтра – ожидается резкое похолодание.

Синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook призвала не пугаться снега, пообещав, что тот быстро растает.

Погода в Украине 8 мая, в День памяти и примирения, будет преимущественно без осадков, а те, что выпадут – будут слабыми. При этом Диденко отметила важный нюанс: в среду на севере и в центре вероятен сильный ветер.

В частности, на севере: в Житомирской, Киевской, Черниговской областях завтра будет без осадков, в Сумском регионе – грозовые дожди. В центральных областях местами дожди, в Днепропетровском регионе погремят грозы. На юге дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями, ветрено.

Дожди пройдут и на востоке, прогнозируются даже грозы.

Температура воздуха днем:

на западе – до +11-14 градусов;

– до +11-14 градусов; на севере и в большинстве центральных областей ощутимо похолодает –до +9-12 градусов днем, исключение – Днепр и его районы, где еще держатся +16-20 градусов;

и в большинстве областей ощутимо похолодает –до +9-12 градусов днем, исключение – Днепр и его районы, где еще держатся +16-20 градусов; на юге : в Одесской области и Крыму – до +10-15 градусов, на Николаевщине и Херсонщине – до +12-17 градусов, в Запорожской области – до +20-23 градусов.

: в Одесской области и Крыму – до +10-15 градусов, на Николаевщине и Херсонщине – до +12-17 градусов, в Запорожской области – до +20-23 градусов. на востоке в течение дня +19-24 градусов.

Погода 8 мая в Киеве обещает похолодание: температура воздуха днем не превысит +12 градусов. При этом без осадков.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 8 мая

"У нас, украинцев, как всегда, все интересно и на любой вкус. Абсолютная метеорологическая демократия", – резюмировала Диденко.

Подробнее о погоде на неделю читайте в нашем материале Xerxes, снег и температурные контрасты: какой будет погода всю неделю и на День Победы.

Напомним, синоптик назвал даты похолодания и начала жары в Украине. Сухая и теплая погода установится только в середине мая 2019.

В свою очередь климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.