Xerxes, снег и температурные контрасты: какой будет погода всю неделю и на День Победы

Какой будет погода всю неделю и на День Победы в Украине / facebook.com/Nataliya Ridna

Погода в Украине на майские 2019 будет переменчивой. В частности, погода в Украине 9 мая, в День Победы, будет теплой, но дождливой.

Погода в Украине на завтра

Так, погода в Украине 7 мая будет определяться циклоном со странноватым именем Xerxes, отметила синоптик Наталья Диденко. А, значит, украинцев ждут дожди, причем местами очень сильные. Более того – в районах Прикарпатья вероятен мокрый снег.

А вот на востоке Украины ожидается сухая солнечная погода.

Температура воздуха продемонстрирует невероятный контраст, отметила синоптик:

на западе будет холоднее, максимально до +5-12 градусов, в Карпатах – до +1-5 градусов;

будет холоднее, максимально до +5-12 градусов, в Карпатах – до +1-5 градусов; на востоке тепло, днем +20-26 градусов;

тепло, днем +20-26 градусов; на остальной территории – порядка +12-18 градусов, в центральных областях местами до +20 градусов.

Погода в Киеве завтра, 7 мая, будет дождливой и ветреной. Температура днем до+15-17 градусов.

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Погода в Украине 8 мая

Погода в Украине 8 мая также будет дождливой, местами с грозами. Температура до +14-21 градусов, теплее всего на востоке – до +25 градусов.

Погода в Киеве 8 мая обещает похолодание до +10-13 градусов.

Погода в Украине 9 мая

Погода на День Победы в Украине будет почти без дождей (осадки прогнозируются лишь местами) и теплее, чем накануне. Температура днем до +17 градусов. Уже традиционно жарче на востоке – до +20 градусов.

Погода в Киеве 9 мая также будет теплой: воздух прогреется до +15-17 градусов.

Ранее синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык спрогнозировал, что в нашей стране в День памяти и примирения и в День победы – 8-9 мая – будет "более-менее благоприятная погода".

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине 11 и 12 мая снова будет с осадками. При этом в субботу днем температура в среднем по стране составит +18-22 градуса. В воскресенье столбики термометров будут колебаться от ночных +8 градусов на западе до +15-21 градусов днем.

Напомним, синоптик назвал даты похолодания и начала жары в Украине. Сухая и теплая погода установится только в середине мая 2019.

В свою очередь климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.