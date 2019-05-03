Синоптик дал прогноз по Украине на День победы

В Украине на День победы будет "более-менее благоприятная погода", спрогнозировал синоптик

Синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык спрогнозировал, что в нашей стране в День памяти и примирения и в День победы — 8-9 мая, будет "более-менее благоприятная погода".

В Украине 8-9 мая не ожидаются дожди, рассказал синоптик в эфире ObozTV.

По словам собеседника, прогнозируется малооблачная погода, днем максимальная температура может составить +25 градусов.

"…температурные показатели +20...+22, на юге — до +25. Ночные температуры около +7...+10", — заявил эксперт.

Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что в нашей стране в мае 2019 года возможны новые заморозки. Позже народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что к 9-10 мая в Украине столбики термометров могут подняться до отметки в +26...+29 градусов.