Выходные в мае 2019 в Украине: календарь праздников

В мае украинцы получат дополнительные выходные / maximum.fm

Традиционно в мае украинцы получают дополнительные выходные.

Дополнительные выходные в мае

И если первый дополнительный выходной в День труда в среду, 1 мая, украинцы уже отгуляли, то на следующей неделе дополнительный выходной выпадет на четверг, 9 мая, когда будем отмечать День победы.

Отметим, что рабочий день в среду, 8 мая, в государственных учреждениях будет сокращен на 1 час. 8 мая отмечается День памяти по погибшим во Второй мировой войне – он является траурным, но не официальным государственным выходным.

Вместе с тем общее число выходных на следующей неделе не изменится – их будет всего два.

Ведь согласно специальному распоряжению Кабинета министров о переносе рабочих дней в 2019 году, выходной день с субботы 11 мая перенесен на 30 апреля. Тогда украинцы получили мини-отпуск на Пасху в 5 дней с 27 апреля по 1 мая.

Читайте такжеМайские праздники 2019: все – от выходных и графиков работы до рецептов шашлыка и маринада

Календарь выходных в мае:

Календарь на май 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 22;

- выходные в мае – 9 (1, 4, 5, 9, 12, 18, 19, 25, 26) 1 мая - День труда, дополнительный выходной; 9 мая - День победы, дополнительный выходной; выходной с субботы, 11 мая, перенесен на 30 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, сколько календаре-2019 праздников и выходных.