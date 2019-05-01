Ждем +30 градусов, но без урожая: синоптик назвал даты похолодания и начала жары в Украине

Синоптик назвал даты похолодания и начала жары в Украине / Униан

Нынешнее похолодание будет не единственным: погода на май 2019 обещает еще несколько волн похолодания. Вишенкой на синоптическом торте станут обильные дожди.

С другой стороны, уже в мае украинцам стоит ждать до +30 градусов, отметил народный синоптик Леонид Горбань.

Уже завтра, 2 мая, в Киеве днем максимальная температура воздуха составит +18 градусов, а в пятницу, 3 числа, — до +21 градусов. Однако со следующей недели стоит снова приготовиться к снижению температуры на 4−6 градусов.

"На девятый, семнадцатый и тридцать третий дни после Пасхи всегда идут волны похолодания, поэтому 7-8 мая следует ожидать снижения температуры на 4−6 градусов", — цитируют Горбаня Факты.

Кроме того, 8-9 мая и 11-12 мая Украину будут заливать дожди.

Сухая и теплая погода установится только в середине мая 2019: столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

При этом в конце месяца, 27-28 мая, ожидается новая волна дождей.

"Такая погода также говорит, что хорошего урожая не будет: скажутся недостаток влаги весной и недавние ночные заморозки", — предупредил Горбань.

Ранее Горбань рассказал о погодных сюрпризах в мае. В Украине высокая температура продержится до 24 мая, отмечал он.

В свою очередь климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.