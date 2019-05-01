"До +21": синоптики спрогнозировали потепление в Киеве

В пятницу в Киеве потеплеет, спрогнозировали синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в четверг, 2 мая, в Киеве днем максимальная температура воздуха составит +18 градусов, а в пятницу, 3 числа, — +21.

В четверг в столице днем и ночью будет дождь, предупредили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 2 мая ночная температура составит +7…+9 градусов, дневная — +16…+18.

В Гидрометцентре добавили, что 3 мая в Киеве ночью не прогнозируются осадки, а днем ожидается дождь.

В пятницу в столице ночная температура может составить +7…+9, а дневная — +19…+21 градус.Читайте такжеПогода 1 мая: синоптик назвала единственный регион Украины, оставшийся без дождей

В пятницу в Киеве потеплеет, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что в нашей стране в мае 2019 года возможны новые заморозки. Позже народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что к 9-10 мая в Украине столбики термометров могут подняться до отметки в +26...+29 градусов.