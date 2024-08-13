Военные не справляются: доверенное лицо Кремля заговорило об унижении Путина

Быстрое и беспрецедентное наступление ВСУ в Курской области стало для России и для Путина настоящим шоком.

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Российский политолог назвал ситуацию в Курской области унижением / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Российский политолог Сергей Марков заявил, что такое быстрое и наглое наступление ВСУ в Курской области стали для россиян настоящей неожиданностью, а для Владимира Путина это настоящее унижение. Об этом политолог сообщил в комментарии изданию The Times.

В войне, которую Россия планировала выиграть за несколько дней, наступил переломный момент, который стал настоящей неожиданностью и шоком для российского диктатора Путина.

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Об этом иностранным журналистам рассказал Сергей Макаров, который является доверенным лицом кремлевского правителя и ранее консультировал его по вопросам, связанным с войной в Украине.

"Это унижение для Владимира Путина, и люди, конечно, недовольны. Из этих регионов прибыли десятки тысяч беженцев... Очевидно, что российская армия не может справиться с ситуацией", - сказал Марков.

К слову, политолог в Украине объявлен персоной нон грата.

По оценкам аналитиков, украинские войска, численностью до 10 тысяч военнослужащих, уже продвинулись на 20 миль вглубь территории РФ. Похоже, что российские военные были застигнуты врасплох скоростью наступления, отмечают журналисты. Последние события могут привести к отставке высшего военного руководства, в том числе главы Генштаба России Валерия Герасимова.

Как сообщают СМИ, опасную Курскую область уже покинуло более 120 тысяч россиян. Российские пропагандисты постоянно старались преуменьшить численность украинских войск на территории РФ, чтобы предотвратить панику.

Российские политики все чаще говорят о том, что ВСУ удалось прорваться и быстро завладеть большой территорией в России.

"Это пощечина для президента. Мы не смогли оттеснить врага", - сказал неназванный российский чиновник в интервью западным журналистам.

Кто такой политолог Сергей Марков Сергей Марков - российский политик, политолог и дипломат, депутат Государственной думы России, член Общественной Палаты РФ, доверенное лицо президента В. В. Путина, профессор МГУ и МГИМО МИД РФ, член Совета по внешней и оборонной политике России (СВОП), сопредседатель Совета по национальной стратегии, член партии "Единая Россия". В 2009 году был назначен в Комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории (упразднена в 2012). В Украине высказывания и действия Маркова подвергались критике различными политиками, СБУ объявило его персоной нон грата в Украине. Фигурант базы данных центра "Миротворец".

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, украинские военные рассказали, что Россия перебрасывает часть своих войск с разных участков фронта в Украине для защиты Курской области.

Также ранее стало известно, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома США Джон Кирби дал Путину один совет, с помощью которого он сможет вернуть все территории в Курской области. Он посоветовал Путину забрать свои войска из Украины.

Известно, что Украина контролирует в Курской области более сорока населенных пунктов, а также более тысячи километров квадратных территорий.

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