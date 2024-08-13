Пожар на Запорожской АЭС: стала известна реальная цель провокации России

Россия могла использовать провокацию на ЗАЭС для того, чтобы отвлечь внимание мира от действий России, считает эксперт по энергетике Михаил Гончар.

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Известна реальная цель провокации России на ЗАЭС / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, t.me/Yevtushenko_E

Российские оккупанты могли сознательно устроить провокацию с пожаром на Запорожской атомной электростанции. Об этом рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в комментарии Главреду.

Он предположил, что пожар на ЗАЭС мог быть организован намеренно для отвлечения внимания мира от действий России.

Гончар также подчеркнул, что объект, где произошло сильное задымление, не является частью ядерно-технологического цикла производства электроэнергии.

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"Это градирня, где капельным методом производится охлаждение воды, которая циркулирует в системе охлаждения энергоблоков. И она не работает практически с момента захвата ЗАЭС. Вероятно, ее использовали как склад для военных нужд", - рассказал Гончар.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Пожар на ЗАЭС - что известно о провокации РФ в Энергодаре

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне устроили масштабный пожар на территории Запорожской атомной электростанции, подожгли значительное количество автомобильных шин в градирне ЗАЭС. Об этом сообщил начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

На Запорожской АЭС произошел серьезный пожар внутри одной из градирен. МАГАТЭ уже отреагировало на ситуацию, сообщив, что эксперты агентства якобы слышали многочисленные взрывы и видели густой темный дым.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов отметил, что после пожара на ЗАЭС ядерной опасности нет, и радиоактивных выбросов не зафиксировано.

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