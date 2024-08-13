Угроза замораживания войны: Мусиенко поделился неутешительным сценарием

Россия не откажется от своих целей и, пока есть Путин, будет искать возможности возобновить войну, говорит Мусиенко.

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Есть ли угроза замораживания войны в Украине / коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, скрин

Военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал, насколько велика угроза замораживания войны с последующим её возобновлением через несколько лет.

Во время чата на Главреде он рассказал, что это один из сценариев, который может реализоваться не потому, что мы этого хотим, а потому что так могут сложиться события на фронте.

"Если, например, будет конфликт низкой интенсивности. Как Индия с Пакистаном обстреливали друг друга очень долго, а больших активных боевых действий не было. Пакистан вышел из этого, разработав собственное ядерное оружие. И это все остановилось. Этот конфликт может заморозиться на определенных рубежах, трудно сказать, на каких - это покажут боевые действия. Но я думаю, что нам удастся освободить определенные территории и заставить Россию уйти с определенных территорий", - предположил Мусиенко.

По его словам, Зеленский предполагал, что не все территории можно будет освободить военным путем.

"Пока мы не будем освобождать наши земли военным путем, этот конфликт будет близким к замораживанию. Сколько это может длиться - вопрос без ответа, потому что это может длиться и недолго, и долго. На Корейском полуострове заморозка конфликта произошла на многие годы. Впрочем, все это никоим образом не меняет целей войны Украины - восстановление международного права и деоккупация территорий в пределах международно признанных границ. К этой цели будут стремиться разными методами", - отмечает эксперт.

Он добавил, что риски в том, что Россия не откажется от своих целей и, пока есть Путин, будет искать возможности возобновить войну.

"Если только Украина не станет членом НАТО или на её территории не будет американского ядерного оружия. Мы тоже можем использовать это так, что Россия не будет наступать, потому что здесь появятся определенные факторы, которые её остановят. А мы этим можем воспользоваться для восстановления собственных мощностей и возможностей. Главное, чтобы при этом наши партнеры были с нами и не отворачивались, чтобы консолидация Запада, его ВПК и финансирование работали на нас", - подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Война в Украине - последние новости

Напомним, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь говорил, что операция в Крынках Херсонской области, которая началась в октябре 2023-го, могла бы стать ключевой в этой войне. Впрочем, в конце июня 2024-го ВСУ отошли из поселка.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинцы должны быть готовы к тому, что уничтожение их страны в будущем станет смыслом жизни для всех россиян.

Кроме того, в случае, если Украину посадят за стол переговоров со страной-агрессором Россией стоит ожидать того, что условия мира будут "паршивыми" для Украины. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

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