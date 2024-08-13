Президентский срок Лукашенко подходит к концу: почему Путин не одобряет его кандидатуру

По словам белорусского общественного деятеля, без российской финансовой помощи Лукашенко не сможет удержаться у власти.

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Лукашенко может покинуть президентский пост / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Руководитель "Беларусь 2.0. Робим разам", белорусский общественный деятель Сергей Бульба отметил, что недавняя поездка к российскому диктатору Путину закончилась для Лукашенко провалом.

"Недавняя поездка Лукашенко к Путину закончилась для него не лучшим образом. Путин не одобряет его следующий президентский срок. Сейчас Лукашенко ищет способы доказать Путину свою необходимость. Он надеялся получить политическую поддержку со стороны России на следующих выборах. Хотя белорусы уже давно понимают, что с 2010 года Лукашенко ни разу не выигрывал выборы, а сам себя назначает. Лукашенко ожидал от России в первую очередь финансовой, а также политической поддержки", - отметил Бульба.

По словам белорусского общественного деятеля, без российской финансовой помощи Лукашенко не сможет удержаться у власти.

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"Вот почему он начал говорить о якобы вторжении украинских беспилотников на белорусскую территорию. Российские пропагандистские каналы также обвинили Лукашенко в том, что он поддержал прорыв украинских войск на территорию Курской области, якобы из-за того, что Лукашенко забрал свои войска, что дало возможность украинским северным силам передислоцироваться на другие направления", - добавил Бульба.

Кто такой Сергей Бульба Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) - белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам", участник "Минской весны".

Напомним, что Белорусский диктатор Александр Лукашенко заговорил о развале СНГ на фоне боев в Курске. Александр Мусиенко считает, что он готовит для себя запасной вариант в случае, если Россия будет приближаться к краху в войне, считает эксперт.

Беларусь стягивает войска к границам Украины. Белорусский диктатор Лукашенко отдал приказ стянуть к границе с Украиной ракетные системы "Искандер" и "Полонез" из-за якобы провокации со стороны Украины.

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