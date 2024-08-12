Из-за боев в Курске: у оккупантов началась агония на фронте - какие плюсы для ВСУ

Сейчас все выглядит так, что у противника началась конкретная агония, и он абсолютно все, что есть, начинает использовать, говорит Цехоцкий.

https://glavred.info/ukraine/iz-za-boev-v-kurske-u-okkupantov-nachalas-agoniya-na-fronte-kakie-plyusy-dlya-vsu-10587950.html Ссылка скопирована

У оккупантов началась агония на фронте / коллаж: Главред, фото: flickr

В Луганской области действует достаточное количество штурмовых групп армии РФ, которые, несмотря на ситуацию в Курской области, пытаются максимально дестабилизировать обстановку на этом фланге. В целом противник обескуражен, он демотивирован. Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, передает FREEДОМ.

Он отметил, что на Луганском фронте российские оккупанты пытаются отвлечь внимание Сил обороны и не дать им возможности передислокации туда, где они необходимы.

"Наши подразделения держатся, делают все, чтобы противника измотать. В принципе, это удается, хотя очень сложно. Сейчас все выглядит так, что у противника началась конкретная агония, и он абсолютно все, что есть, начинает использовать, будто живет последний день", - сказал Цехоцкий. видео дня

По его словам, на Донетчине противник обескуражен, даже солдаты.

"Информация до всех доходит. И то, что мы слышим из перехватов, слышим из допроса пленных, которые рассказывают, что у них там все на букву "Ж" в буквальном смысле этого слова. Морально-психологическое состояние очень низкое. Все-таки те замыслы Генерального штаба Вооруженных сил Украины, которые сегодня реализуются, несмотря на преобладающий численный личный состав, численность вооружения, количество боеприпасов, мы их переиграем в целом по российско-украинскому фронту", - подчеркнул офицер ВСУ.

Он также сказал о том, что российские оккупанты почти не имеют резервов.

"Сейчас мы на себе это уже чувствуем. Непосредственно на границе, на участке фронта, где стоит наша бригада, в составе тактической группы "Красногоровка" практически мы вылавливаем противника во всех возможных щелях. В направлении Новогродовки противник проявляет активность, но я думаю, что они уже заканчиваются", - подытожил Цехоцкий.

Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, наступление ВСУ в Курской области страны-агрессора позволило Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние на всей территории военных действий. На этом фоне оккупанты несколько снизили интенсивность наступлений на восточных направлениях.

После того, как ВСУ прорвали границу в Курской области и заняли ряд населенных пунктов РФ, на Покровском и Кураховском направлениях армия страны-агрессора России нарастила попытки прорвать оборону ВСУ.

Аналитики американского Института изучения войны говорили, что значительная передислокация элементов Северной группировки войск в Курскую область предполагает, что российское военное командование решило, что срыв наступательной операции на севере Харьковской области является необходимой жертвой для надлежащего реагирования на вторжение.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред