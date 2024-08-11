Оккупанты взбесились: как повлияли на украинский фронт события в Курской области

На фоне прорыва в Курской области РФ, враг увеличил количество обстрелов позиций ВСУ на самых напряженных направлениях фронта.

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Несмотря на сложную ситуацию, ВСУ держат контроль на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 117 ОМБР, ВС Украины

После того, как вооруженные люди прорвали границу в Курской области и заняли ряд населенных пунктов РФ, на Покровском и Кураховском направлениях армия страны-агрессора России нарастила попытки прорвать оборону ВСУ.

Об этом в эфире "Киев24" рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. По его словам, концентрация сил и средств противника на этих направлениях большая еще с апреля, однако за последние дни оккупанты начали бросать в бой максимум ресурсов, чтобы добиться успеха. Сейчас им это не удалось.

"На фоне этих нынешних событий в Курской "народной республике" у врага активизировалась какая-то болезнь. Россияне максимально все что у них есть в наличии начали использовать на поле боя, в очень больших количествах. Поэтому ситуацию характеризуем как очень напряженную. Но при этом она все же контролируется командованием Вооруженных сил Украины", - отметил военный. видео дня

Украинские военные фиксируют и увеличение количества сбросов с БПЛА. Бороться с этим помогают ВСУ средства РЭБ и дроны. Цехоцкий также рассказал, что на направлении, где находится его бригада, вчера противник совершил попытку пехотного штурма.

"Через поле направления пошли россияне, как Чапаев... У нас из-за этого ужин перенесли на позже, потому что все задействованы были, потому что надо же каждого выследить, "отправить билет", "оформить место" и так далее", - сказал он.

Украинский военный считает, что сейчас диктатор Путин не знает что делать и поэтому начинается еще больший разлад и паника в армии РФ. Несмотря на это не стоит недооценивать противника - на Покровском и Кураховском направлениях вражеская группировка опасна и хорошо оснащена.

"Надо понимать, что они как загнанная крыса, которой терять нечего. А этому надо всегда уделять больше внимания. Поэтому наше командование сейчас делает все, чтобы инициативу из их рук выбить", - подытожил офицер.

Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска, вероятно, захватили село Невельское под Покровском. Также оккупанты продвинулись вблизи Кременной, на Торецком и Донецком направлениях.

Накануне стало известно, что российские оккупанты пытаются окружить украинскую армию возле двух населенных пунктов - Стельмаховки (Сватовского района Луганской области) и Песчаного (Покровского района Донецкой области).

Также ранее сообщалось, что российские оккупационные войска готовятся к штурмовым действиям в Волчанске на севере Харьковской области. Захватчики перегруппировали штурмовые отряды.

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