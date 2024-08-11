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Россияне захватили еще одно село: аналитики заявили об опасном прорыве РФ

Юлия Закрепа
11 августа 2024, 08:45
337
Российские войска продвинулись вблизи Кременной и 10 августа продолжили наступательные действия.
Россияне захватили еще одно село: аналитики заявили об опасном прорыве РФ
Оккупанты продвинулись на Донетчине / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, скришот: deepstatemap

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска, вероятно, захватили село Невельское под Покровском. Также оккупанты продвинулись вблизи Кременной, на Торецком и Донецком направлениях.

По данным экспертов в отчете, российские войска продвинулись вблизи Кременной и 10 августа продолжили наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Кроме того, они недавно незначительно продвинулись на Торецком направлении и продолжали наступательные операции в этом районе 9 и 10 августа.

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"Вероятно, российские войска захватили Невельское, что к юго-востоку от Покровска", - говорится в отчете.

Россияне захватили еще одно село: аналитики заявили об опасном прорыве РФ
Какая ситуация на фронте / скриншот: deepstatemap

Геолокационные кадры, опубликованные 10 августа, показывают, что российские войска продвинулись в юго-восточной и северо-восточной частях Константиновки, а также в полях к юго-востоку от Водяного.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, что Украина развернула миллион штыков против РФ. Эксперт Defence Express Иван Киричевский заявил, что катастрофические события на Авдеевском направлении - это для Украины, с одной стороны - очень трудно, а с другой - мы проскочили вариант проигрыша в войне.

Британская разведка поразила ситуацией на фронте и раскрыла рекордные потери России. В Минобороны Британии рассказали, что за последние три месяца страна-агрессор Россия несла наибольшие потери на фронте. Хотя в июле среднесуточные потери россиян уменьшились.

Александр Сырский заявил, что РФ хочет прорвать оборону ВСУ, идут жесткие бои. Российские оккупанты продолжают сосредотачивать свои усилия на Покровском направлении в Донецкой области. Там захватчики бросают в бой свои самые опытные штурмовые подразделения.

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