Россияне захватили еще одно село: аналитики заявили об опасном прорыве РФ

Российские войска продвинулись вблизи Кременной и 10 августа продолжили наступательные действия.

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Оккупанты продвинулись на Донетчине / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, скришот: deepstatemap

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска, вероятно, захватили село Невельское под Покровском. Также оккупанты продвинулись вблизи Кременной, на Торецком и Донецком направлениях.

По данным экспертов в отчете, российские войска продвинулись вблизи Кременной и 10 августа продолжили наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Кроме того, они недавно незначительно продвинулись на Торецком направлении и продолжали наступательные операции в этом районе 9 и 10 августа.

видео дня

"Вероятно, российские войска захватили Невельское, что к юго-востоку от Покровска", - говорится в отчете.

Какая ситуация на фронте / скриншот: deepstatemap

Геолокационные кадры, опубликованные 10 августа, показывают, что российские войска продвинулись в юго-восточной и северо-восточной частях Константиновки, а также в полях к юго-востоку от Водяного.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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