Продвинулись более чем на 30 км: где сейчас ВСУ и что контролируют в РФ

Украинские военные успешно проводят спецоперацию в Курской области и на данный момент уже захватили много населенных пунктов и продвинулись по территории страны-агрессора на 30 километров. Такой комментарий Общественному дал один из военных, который участвует в наступлении в Курской области.
"Мы обеспечивали прорыв границы: преодолели минные заграждения, противотанковый ров и зубы дракона. Прошла бронетехника, которая обеспечила захват нескольких опорных пунктов противника. В первый день продвинулись на семь километров. В целом, противник сопротивлялся, но когда понял, что давление с нашей стороны не прекращается, был вынужден отступить. В некоторых случаях военные подразделения "Ахмат", кадыровцы, отступая, оставили на позициях срочников и пограничников", - рассказал боец.
Журналистам стало известно, что населенный пункт Дарьино, видео из которого показали украинские бойцы, был захвачен еще в первые дни после захода ВСУ на территорию РФ.
Аналитики DeepState утверждают, что сейчас Украина захватила и контролирует 44 населенных пункта на территории России. Статус еще 10 сел неизвестен. Однако, эксперты сервиса DeepState указывают на то, что их данные достаточно консервативны.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что вооруженные силы Украины сейчас контролируют около тысячи квадратных километров территории РФ.
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
Боевые действия в Курской области - последние новости
Напомним, ранее бойцы ВСУ показали видео из захваченной Суджи и прокомментировали ситуацию в городе и продвижение боев по территории РФ.
Ранее украинские военные заявили, что российские войска деморализованы по всей линии фронта и начинают хаотично использовать все имеющееся вооружение.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области станет "финалом" для путинского режима и повлечет его крах.
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