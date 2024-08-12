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Продвинулись более чем на 30 км: где сейчас ВСУ и что контролируют в РФ

Степан Гафтко
12 августа 2024, 22:18
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Украинские войска все дальше продвигаются в Курской области, на данный момент ВСУ вгрызлись в территорию РФ на глубину до 30 километров.
Продвинулись более чем на 30 км: где сейчас ВСУ и что контролируют в РФ
ВСУ продвинулись в Курской области на 30 километров / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Украинские военные успешно проводят спецоперацию в Курской области и на данный момент уже захватили много населенных пунктов и продвинулись по территории страны-агрессора на 30 километров. Такой комментарий Общественному дал один из военных, который участвует в наступлении в Курской области.

"Мы обеспечивали прорыв границы: преодолели минные заграждения, противотанковый ров и зубы дракона. Прошла бронетехника, которая обеспечила захват нескольких опорных пунктов противника. В первый день продвинулись на семь километров. В целом, противник сопротивлялся, но когда понял, что давление с нашей стороны не прекращается, был вынужден отступить. В некоторых случаях военные подразделения "Ахмат", кадыровцы, отступая, оставили на позициях срочников и пограничников", - рассказал боец.

Журналистам стало известно, что населенный пункт Дарьино, видео из которого показали украинские бойцы, был захвачен еще в первые дни после захода ВСУ на территорию РФ.

видео дня

Аналитики DeepState утверждают, что сейчас Украина захватила и контролирует 44 населенных пункта на территории России. Статус еще 10 сел неизвестен. Однако, эксперты сервиса DeepState указывают на то, что их данные достаточно консервативны.

Продвинулись более чем на 30 км: где сейчас ВСУ и что контролируют в РФ
Захваченные территории Украиной / Фото: Суспільне Новини

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что вооруженные силы Украины сейчас контролируют около тысячи квадратных километров территории РФ.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Боевые действия в Курской области - последние новости

Напомним, ранее бойцы ВСУ показали видео из захваченной Суджи и прокомментировали ситуацию в городе и продвижение боев по территории РФ.

Ранее украинские военные заявили, что российские войска деморализованы по всей линии фронта и начинают хаотично использовать все имеющееся вооружение.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области станет "финалом" для путинского режима и повлечет его крах.

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