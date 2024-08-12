Под 'шумок' боев в Курске: может ли элита РФ 'убрать' Путина - Мусиенко

Путин что-то чувствует, поэтому и пытается обновлять "элиту" за счет "героев СВО", говорит эксперт.

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Может ли элита РФ "убрать" Путина / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/musiienkoua

Могут ли элиты под шумок курских событий убрать Путина, повесив на него всех собак? Об этом во время чата на Главреде рассказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Подковерная борьба в Кремле, безусловно, есть. И Путин это чувствует, поэтому и пытается обновлять "элиту" за счет "героев СВО". Это будет новый тренд. То есть Путин будет пытаться тянуть тех, кто воевал и кто готов поддержать его, чтобы обеспечить себе определенные условия политического выживания", - говорит эксперт.

По его словам, главный вопрос - способны ли люди, которые начали подковерную борьбу, устранить Путина.

"Думаю, они ждут благоприятного случая, пока что боятся. Возможно, это произойдет, как во время смерти Сталина: только когда Сталин был при смерти, вся подковерная борьба, которая существовала и при его жизни, стала заметной", - отмечает Мусиенко.

Он также отметил, что Патрушев точно не очень может простить, что он теперь просто советник, а не занял серьезную должность.

"Есть и другие недовольные", - добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Бои в Курской области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России Кремль очень нервничает из-за наступления в Курской области. Это подтверждает и странная реакция российского диктатора Владимира Путина, который во время совещания попытался скрыть данные о жестких территориальных потерях РФ.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин выдал новое заявление на фоне продолжающихся боев в Курской области. На этот раз нелегитимный "президент" страны-агрессора вспомнил о мирных переговорах, обидевшись на действия украинского главы Владимира Зеленского.

Американский Институт изучения войны сообщал, что поскольку Россия сильно зависит от срочников, которые охраняют границу с Украиной, украинская операция на территории Курской области создает серьезные проблемы для Кремля.

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