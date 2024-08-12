Сбросили флаг РФ: ВСУ зачистили еще один населенный пункт в Курской области

Украинские военные опубликовали видео снятия флага РФ с одного из административных зданий в Дарьино.

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Дарьино в Курской области перешло под контроль Украины / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Украинские бойцы рассказали о переходе еще одного населенного пункта в Курской области под контроль Вооруженных сил Украины.

Село Дарьино в Суджанском районе Курской области взято под контроль украинскими защитниками. Об этом идет речь в сообщении в Facebook 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

При этом украинские военные опубликовали видео снятия флага РФ с одного из административных домов в Дарьино.

видео дня

"Дарьино. Бойцы 225 ОШБ после зачистки снимают тряпку с административного здания", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - ВСУ зачистили Дарьино в Курской области:

/ Скриншот

Добавим, что переход Дарьино под контроль ВСУ подтвердил в своем Telegram народный депутат Юрий Мысягин.

"Населённый пункт Дарьино, Курской области. После зачистки бойцами 225 ОШБ перешел на сторону добра", - подчеркнул Мысягин.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Ситуация в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что военную технику ВСУ заметили в еще одном районе Курской области. Украинские войска наступали в районе города Суджа вдоль автодороги 38К-004, а также южнее и севернее, а теперь их заметили в 22 км юго-восточнее, близ деревни Гирьи, где проходит путь из Суджи на слободу Белая — райцентр Беловского района.

Напомним, ранее сообщалось, что операция в Курской области сместила вектор так называемого мирного плана России и рискует перечеркнуть всю стратегию России по замораживанию войны, рассказал в интервью Суспільному болгарский журналист издания The Insider Христо Грозев. Грозев убежден, что бои за Курщину станут серьезным рычагом в будущих переговорах Украины и России.

Как сообщалось ранее, ради защиты Курска РФ готова пожертвовать одним участком фронта. Более боеспособные передовые части могут начать прибывать в Курскую область лишь через несколько дней, говорят аналитики.

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