Сможет ли РФ остановить наступление на Курщине: полковник ВСУ назвал 2 фактора

Российское командование не перебросило из Украины в Курскую область ни одного крупного военного соединения, отмечает военный эксперт.

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Сможет ли Россия остановить наступление ВСУ в Курской области - ответ полковника ВСУ / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

Российские войска будут пытаться проводить наступательные операции по всему фронту и ограниченные контрнаступательные действия на территории Курской области. Однако, этого будет недостаточно, чтобы остановить продвижение Сил обороны Украины. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан.

По его словам, россиянам будет трудно перейти одновременно проводить наступательные операции на Востоке Украины и оборонять территории Курской области.

"Иногда есть смысл продолжать наступательные действия, поскольку они гораздо лучше будут оборонять те рубежи, которые нужно отстоять. Есть еще промежуточный вариант - активная оборона: в режиме обороны проводятся контрнаступательные операции, которые дают возможность держать оборону", - сказал он.

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Свитан отметил, что поскольку все российские силы уже вовлечены в боевые действия, Россия будет пытаться обороняться через наступательные операции, то есть будет продолжать давление по всей линии фронта, включая попытки контратак в Курской области.

"Поэтому все будет зависеть, во-первых, от нашего давления и движения, а, во-вторых, возможности россиян вывести дополнительные части из наступательных операций. Я не думаю, что у них сейчас есть такая возможность. Если бы была, они бы это уже сделали", - отмечает он.

Военный эксперт подчеркнул, что те подразделения, которые Россия перебросила из Украины на Курщину, не являются решением ситуации. Ни одного крупного соединения, дивизии или бригады не было выведено.

"810-я бригада, которая была переброшена в Курскую область, содержит лишь несколько батальонов, ее нельзя назвать бригадой", - резюмировал он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Бои в Курской области - что известно об операции на территории РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, обеспечение украинских войск современными системами дальнего радиуса действия является ключевым для эффективного противостояния российской агрессии, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, отметив важность снятия ограничений на использование западного оружия против РФ.

Россия выводит некоторые подразделения из Украины для усиления группировки в Курской области, но это не приводит к значительному сокращению личного состава на фронте. Массового отвода войск, в том числе на Юге, пока не зафиксировано, сообщил представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Россия не была готова к стремительному развитию событий в Курской области из-за существующей договоренности, которая обеспечивала безопасность направления на Москву, отметил военный эксперт Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных сил Украины.

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