'Важно убрать барьеры': Зеленский 'наехал' на партнеров и разкрыл детали операции ВСУ

Смелость украинских воинов и стойкость боевых бригад сейчас компенсируют дефицит необходимых решений от партнеров, заявил Зеленский.

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Смелость наших воинов компенсирует дефицит решений партнеров - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВСУ, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Офис президента

Обеспечение украинских войск современными системами дальнего радиуса действия является критическим для эффективного противостояния российской агрессии. Важно, чтобы партнеры убрали барьеры в применении западного оружия по территории РФ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении.

"Мы делаем все, чтобы дать нашим воинам необходимое оружие, необходимое усиление. И именно в этом контексте нам, безусловно, важно, чтобы партнеры убрали барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как этого требует ход войны. Дальнобойность для наших сил - это ответ на все наиболее важные, на все наиболее стратегические вопросы этой войны", - отметил глава государства.

По его словам, смелость и стойкость украинских защитников сейчас компенсируют "дефицит необходимых решений от партнеров". Зеленский отметил, что Украина смогла бы остановить продвижение врага, если бы у ВСУ была достаточная дальнобойность.

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"Будем усиливать нашу дипломатическую работу. Будем настаивать на том, что нужны смелые шаги, смелые решения. Нужно то, что действительно меняет курс войны, ведет ее к справедливому миру, к реальному завершению - именно такому, в котором мы нуждаемся. И мы нуждаемся в том, чтобы все партнеры, которые действительно могут помочь, - чтобы они помогли. Это и Соединенные Штаты, и Великобритания, и Франция, и другие партнеры", - подчеркнул президент.

Зеленский также заслушал доклады от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сирского. Основное внимание было сосредоточено на фронтовых направлениях, в частности на ситуации в Донецкой области. Там российские оккупанты осуществляют больше всего штурмов.

Операция в Курской области

Кроме этого, Сырский доложил президенту о продвижении ВСУ в Курской области. Зеленский отметил, что операция на Курщине продолжается именно так, как Украина и рассчитывала.

"Храбрость украинцев делает большие вещи. Сейчас укрепляем наши позиции. Плацдарм нашего присутствия становится сильнее. Я хочу поблагодарить каждого воина, который это обеспечивает: всем солдатам, сержантам и командирам", - сказал он.

Глава государства также поблагодарил все подразделения, которые пополнят обменный фонд Украины за счет новых пленных российских солдат.

"Это важно. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Помним обо всех, кого должны вернуть домой", - добавил Зеленский.

Ситуация на Курщине - последние новости

Напомним, украинская армия успешно продвигается вперед в Курской области, сообщили в Генштабе ВСУ. В утренней сводке 17 августа указано, что операция продолжается и российские военные стаются в плен.

Также во время операции в Курской области украинским силам удалось пополнить обменный фонд для Украины, сообщил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Он также отметил, что ВСУ укрепляют позиции на Курщине и расширяют стабилизированную территорию.

Как сообщал Главред, россияне выводят часть своих подразделений из Украины для усиления группировки в Курской области, но это не приводит к значительному уменьшению личного состава на фронте. Представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что перемещение нескольких тысяч военных не влияет на боевую ситуацию в Запорожской области. В регионе находится от 75 до 90 тысяч российских оккупантов.

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