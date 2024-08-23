Вторжение ВСУ в Беларусь: у Лукашенко удивили заявлением

В Генштабе Беларуси думают, что ВСУ могут вторгнуться на их территорию и даже озвучили план действий на случай атаки.

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Минск прокомментировал вероятное вторжение / Коллаж: Главред, фото: фото Генштаб ВСУ, фото Reuters

Беларусь, похоже, серьезно напугалась мощной операции Украины в Курской области.

В Генштабе Беларуси размечтались о вторжении ВСУ и даже озвучили план действий на этот случай.

Заместитель начальника Генштаба Беларуси Виктор Тумар выступил с заявлением.

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Во время интервью местным СМИ, он высказал предположение, что, если бы украинские войска наступали на территорию Беларуси, как это происходит в Курской области России, то белорусам бы просто раздали оружие, и они защищали бы себя сами.

"Людям дали бы возможность защищать свои дома с оружием. И просто так диверсионно-разведывательные группы уже не могли бы свободно передвигаться, а украинцы не имели бы возможности просто так расстреливать гражданские автомобили", -заявил Тумар.

Тумар убежден, что, вроде бы именно в этом заключается идея военного командования Беларуси: "защита - это люди".

Украинско-белорусские отношения Беларусь приняла участие в полномасштабном вторжении России в Украину. Этот факт подтвердил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Республика Беларусь и белорусы находились в разной степени вовлеченности в российско-украинской войне. События ознаменовались наиболее масштабным участием белорусов в боевых действиях за рубежом в XXI веке. По данным МИД Украины, в начале вторжения Александр Лукашенко заверил президента Украины Владимира Зеленского, что не будет привлекать вооруженные силы своей страны на стороне Российской Федерации. На начальных этапах войны Беларусь предоставила свою территорию российским солдатам для нападения на Украину, но, похоже, не посылала своих солдат на войну. В день вторжения Госпогранслужба Украины сообщила о попытке российских войск прорваться через белорусско-украинскую границу на пункте пропуска городка Вильча.

Украина и Беларусь - последние новости

Как известно, Беларусь перебросила 1000 "штыков" к границе с Украиной. В Гомельскую область, которая граничит с Украиной, направили вертолеты, штурмовики и подразделения с танками, рассказала мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко подтвердил переброску трети армии на границу с Украиной. Однако в Госпогранслужбе отметили, что заявления белорусского диктатора Лукашенко способствуют нагнетанию ситуации в пользу российского режима.

Подразделения украинской разведки следят за тем, что происходит вглубь территории Беларуси - в ГПСУ раскрыли ситуацию. Направление линии границы с Беларусью остается угрожающим для Украины. Однако сейчас в соседнем государстве вблизи границы не фиксируется перемещение техники или личного состава.

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