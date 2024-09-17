"У Сырского есть свой особый почерк": Рустамзаде оценил перспективы ВСУ на Курщине

Военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде прокомментировал операцию ВСУ в Курской области и оценил шансы украинской группировки удержаться там.
По словам Рустамзаде, главнокомандующий украинскими войсками генерал Сырский отличается своим интересным почерком неопределённости.
"Поэтому спрогнозировать, где и когда он нанесёт удар, весьма сложно не только мне, но и российским разведывательным службам", - сказал эксперт во время чата на Главреде.
Рустамзаде объяснил, в чем особенность Курской операции.
"В Курской области примерно 1200 квадратных километров являются зоной огневого контроля, то есть там не было фиксированной линии фронта и не было типичного для линейной обороны сосредоточения сил и средств. Этим данная операция отличается от всех других, которые осуществлялись в этой войне", - сказал он.
При этом, по данным украинских источников, Россия накопила около 70 тысяч бойцов для выдавливания украинских войск с территории Курской области.
"Возможно, украинская армия будет сокращать зону своего контроля до 10-километровой полосы вдоль линии границы, чтобы сосредоточить там свои ударные войска и наносить огневое поражение российской армии. Ведь для Курской операции не так важно, на какое расстояние продвинулась украинская армия, гораздо важнее – какой урон российской армии нанесут ВСУ. А выстраивать линейную оборону на территории Российской Федерации под обстрелами авиации, артиллерии и других средств поражения было бы нецелесообразно", - объяснил военный эксперт.
Кто такой Агиль Рустамзаде
Агиль Рустамзаде – популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана.
В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
Операция ВСУ в Курской области - последние новости
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Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев поделился позитивными новостями для украинской стороны на Курском направлении. По данным эксперта, под контроль наших смелых воинов перешел поселок Теткино в Глушковском районе и пограничный район возле этого населенного пункта.
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