Пока что Путину ничего не угрожает, он за год еще больше зацементировал систему - Золотарев

В ближайшее время не стоит рассчитывать что в РФ созреет заговор и Путина устранят. Пока что российскому диктатору ничего не угрожает.

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Пока что Путину ничего не угрожает, он за год еще больше зацементировал систему в РФ/ коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот: видео Telegram

Борьба "башен Кремля" никогда не прекращалась - она угасала и приобретала скрытые формы, однако продолжала происходить и дальше. Но возможность того, что в стране-агрессоре России созреет заговор против российского диктатора Владимира Путина, пока минимальна - в Кремле сделали выводы после того, как обожглись после бунта Пригожина. Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев во время чата на Главреде.

"Борьба "башен Кремля" никогда не прекращалась: она угасала, приобретала скрытые формы, но происходила. На примере псевдозаколота Пригожина все прекрасно поняли, что может произойти, если уберут точку связанности, а такой точкой является гарант внутриэлитных договоренностей. Поэтому возможность того, что созреет заговор против Путина, пока минимальна: обжегшись с Пригожиным, там сделали выводы", - отметил Золотарев.

По его словам, в лице частных военных компаний Россия получила государство внутри государства, и в какой-то момент это государство внутри государства бросило вызов системе. Политолог отметил, что Евгений Пригожин был одним из тех людей, которым российский диктатор Путин очень доверял. Положение Пригожина было исключительным и особенным - он мог действовать, нарушая нормы российского законодательства, а это о многом говорит, подчеркнул политолог.

"Однако опыт получен. И надо признать, что за этот год Путин сумел еще больше зацементировать систему. Время от времени из нее кого-то будут выбрасывать. Например, убедившись в том, что Шойгу токсичен, его переместили по горизонтали. Точно так же подвинули Патрушева. Есть, конечно, секта профессора Соловья, который считает, что Путин находится в холодильнике на Валдае. Я не собираюсь с этим спорить", - сказал Золотарев.

Он отметил, что пока что положение Путина достаточно прочное. Недовольство генералов в России маловероятно, ведь сейчас заметно, как стерилизуется генеральская среда.

"Где Суровикин? Где Попов? Где генералы, которые могли себе позволить определенную риторику? Путин прекрасно знает о казусе генерала Рохлина, который брал штурмом Грозный, у которого появились политические амбиции и который начал называть вещи своими именами по-генеральски, по-военному. Но случилось с ним несчастье: жена якобы застрелила. Уроки 90-х Путин хорошо усвоил. Поэтому рассчитывать на то, что Путина кто-то завтра устранит, или на то, что созреет заговор, в ближайшее время не стоит. Пока ему ничего не угрожает", - высказал мнение политолог.

Смотрите видео полной беседы с Андреем Золотаревым о переговорах с Россией, выборах в США и перспективах завершения войны:

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что бои в Курской области заставят отвести войска РФ с Востока. Длительные бои в Курской области могут заставить Путина совершить "жест доброй воли" на Донбассе и перенаправить свои войска на другое направление.

Также ранее сообщалось, что армия РФ может устроить котел на Донбассе - генерал описал опасность и назвал направление. Оккупантам удалось продвинуться и приблизиться к Торецку, потому что они используют эффективный алгоритм, а у Украины не хватает сил и техники.

Политолог Андрей Золотарев оценил, сколько времени Россия еще может воевать. Проблемы в российской экономике есть, но у нее пока что достаточно большой запас прочности, считает Золотарев.

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