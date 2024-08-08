"Пока что у РФ большой запас прочности": политолог оценил, сколько времени Россия может воевать

Проблемы в российской экономике есть, но у нее пока достаточно большой запас прочности, считает Золотарев.

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Политолог Золотарев оценил, сколько времени Россия еще может воевать/ коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, Главред

Если верить пессимистическим для России прогнозам, то страна-агрессор РФ может еще вести войну такой же интенсивности, как сейчас, в течение двух-трех лет. Главное, что помогает государству-агрессору сейчас удержаться на плаву - это то, что не был перекрыт поток нефтедолларов.

Пока что Кремль получает миллиарды нефтедолларов в результате "серой" торговли нефтью. РФ готовилась к санкционному давлению заранее, поэтому в результате эффективность санкций оказалась намного ниже прогнозируемой. Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев во время чата на Главреде.

"Два-три года (РФ сможет продолжать войну против Украины так же интенсивно, как сейчас - ред.), если полагаться на мнения военных экспертов - тех, которые пессимистично оценивают шансы и возможности России. Главное - это то, что не перекрыт поток нефтедолларов. Байден, придя к власти, остановил строительство газопровода Keystone. Это гигантский проект, который мог радикально повлиять на цены на нефть. Трамп может разморозить этот проект. Если снизятся цены на нефть, агрессор Россия не получит миллиардов нефтедолларов", - отметил Золотарев.

По его словам, пока что у Кремля есть миллиарды нефтедолларов, которые он получает в результате "серой" торговли нефтью. Россия 10 лет готовилась к станционному давлению и подготовилась. В результате эффективность санкций оказалась гораздо ниже, чем прогнозировали военные и экономические эксперты.

"Набиуллина считается прозападной, либералкой. В российских медиа ее клеймят. Но она оказалась эффективной. Набиуллина и Белоусов (до того, как он пришел в минобороны РФ) сделали так, что государственные деньги влились в ВПК. И это дало эффект, возможно, временный. Возможно, Набиуллина видит впереди пороги и подводные камни. Но с экономикой и финансами в России сейчас более-менее. И тех, кто контрактуется на войну, в России хватает: там выплачивают сразу около 20 тысяч долларов на руки. Это серьезный аргумент для людей, которые погрязли в долгах и алиментах. И пока 30 тысяч человек в месяц Россия набирает. Плюс пока что там наращивается военное производство", - сказал политолог.

Он отметил, что у России впереди, безусловно, будут проблемы, однако сейчас пока что в РФ потребительский бум, а у нас потребительский рынок падает. По мнению Золотарева, если бы у нас всё было хорошо, можно было бы, сидя на берегу, ждать, когда мимо проплывет труп врага. Но у нас ситуация не такая радужная.

"Поэтому проблемы в российской экономике есть, но у нее пока достаточно большой запас прочности. Ломать этот запас прочности можно только такими шагами, как мы говорили выше, например, существенным снижением цен на нефть. Например, Рейган в 80-е годы достиг договорённости с саудитами, что привело к обрушению цен на нефть. Всё это навредило Советскому Союзу: война в Афганистане сразу оказалась не по карману, сразу начались проблемы с продовольствием, возникли проблемы с бюджетом, а итог в декабре 1991 года мы помним", - отметил Золотарев.

Смотрите видео полной беседы с Андреем Золотаревым о переговорах с Россией, выборах в США и перспективах завершения войны:

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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