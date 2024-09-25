'Света может не быть по 18 часов': эксперт описал плачевный сценарий на зиму

Чем ниже будет температура воздуха зимой, тем дольше будут отключения электроэнергии.

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Света может не быть по 18 часов/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Избежать отключений электроэнергии зимой в Украине не получится. Без отключений света можно будет обойтись, лишь если температура воздуха на улице будет не ниже +5 градусов, и при этом не будет новых разрушений и будут происходить ремонты. Но такой сценарий маловероятен.

Если температура зимой будет ниже нуля, то отключения могут быть примерно по 8-10 часов в день, а если будет -10, то отключения могут составлять даже по 18 часов. Об этом сказал руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду.

"Избежать отключений можно будет, только когда на улице будет +5, не будет разрушений и будут дополнительные ремонты. Даже если не будет новых обстрелов, то когда будет температура ноль и ниже, то у нас будут отключения. И это могут быть отключения на уровне 8-10 часов. А если это будет -10, то света, условно говоря, может не быть 18 часов", - отметил он. видео дня

Отключения будут в любом случае - чтобы их не было, должно произойти чудо, говорит эксперт.

"То есть у нас должна появиться новая генерация (которая не появится), должна быть плюсовая температура, и не должно быть новых обстрелов", - добавил он.

Кто такой Андриан Прокип Андриан Прокип - руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего. Доктор экономических наук, старший научный сотрудник Института Кеннана (Вашингтон, США), занимается проблемами энергетической политики и энергетической безопасности. Постоянно публикует авторские тексты в Украине, Европе и США, отслеживая изменения в энергетическом секторе Украины и общие изменения в стране, оценивая энергетическую политику, анализируя европейские энергетические рынки, влияние санкций на энергетический сектор России, перспективы изменений в энергосекторе Европы и мира. Автор и соавтор нескольких монографий, изданных как в Украине, так и за рубежом, в том числе и в США.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее в докладе ООН рассказали, какой будет зима в Украине. В докладе ООН говорится, что в зимний период миллионы украинцев могут остаться без тепла, отключения света будут длиться от 4 до 18 часов в день.

Также ранее сообщалось, что украинцев предупреждают об отключении АЭС. Эксперт по энергетике Сергей Дяченко рассказал, что в случае отключения АЭС от энергосистемы придется переходить на аварийные отключения света.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что зима будет сложной для Украины. По его словам, предстоящая зима может стать одной из самых сложных в период войны.

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