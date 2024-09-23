Зима будет сложной для Украины: Блинкен выдал серьезное заявление

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на министерском заседании в формате "G7 плюс" в Нью-Йорке сообщил, что партнеры за два года собрали более 4 млрд долларов на восстановление энергетики Украины, ведь предстоящая зима будет сложной.
"Мы вместе, страны G7 и другие партнеры, в течение последних двух лет работали над мобилизацией ресурсов для Украины, для ее народа, чтобы обеспечить им необходимые энергоносители, и чтобы страна могла поставлять электричество людям", - сказал он во время заседания, передает "Укрінформ".
Только за последние более двух лет, по его словам, после полномасштабного вторжения России, "страны "G7 плюс" мобилизовали более 4 миллиардов", и этот процесс продолжается.
Он отметил, что только за последний месяц о новых взносах объявили Германия, Нидерланды и другие страны. В июне вице-президент США Камала Харрис сообщила о выделении 500 млн долларов на энергетические нужды, а в прошлом месяце США выделили еще 300 млн долларов, увеличив вклад Америки в этом секторе до 1,8 млрд долларов.
"Эти средства важны, но что на самом деле имеет значение - это то, чтобы они реализовывались на практические нужды и помогли нашим украинским друзьям пережить предстоящие зимние месяцы", - подчеркнул Блинкен.
Он отметил, что предстоящая зима будет сложной для Украины.
"Поэтому наши страны ежедневно работают вместе, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы пережить зиму", - добавил он.
Поэтому, по словам Блинкена, участники министерского заседания в Нью-Йорке обсудят нынешнюю ситуацию и планы на ближайшую перспективу, чтобы восстановить энергоинфраструктуру Украины, которая пострадала от российских ударов.
Кто такой Энтони Блинкен?
Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.
Отключение электроэнергии в Украине
Напомним, что в "Нафтогазе" объяснили, что будет зимой с газом в Украине. Алексей Чернышов сообщил, что компания нарастила добычу и планирует пройти зиму за счет только украинского газа. Также есть запас газа, закупленного за рубежом за средства Европейского банка реконструкции и развития.
Предстоящая зима 2024-2025 будет самым серьезным вызовом для Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Фатих Бироль подчеркнул, что ситуация в энергосистеме этой зимой будет одной из самых острых, даже если рассматривать энергетические проблемы безопасности всего мира.
Названы города, в которых зимой будет самая тяжелая ситуация с отключением света. Александр Харченко рассказал, что в Одессе генерации собственной почти нет, там сейчас устанавливаются генерирующие мощности. Также в Киеве не хватает зимой 700-900 мегаватт мощности.
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