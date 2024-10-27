'Угроза катастрофы': РФ готовит новую волну ударов по ядерным объектам - ЦПД

Россия хочет перебить распределительные мощности Украины.

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РФ готовится к новым ударам по Украине / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Главные тезисы Коваленко:

Россия накапливает ракеты и авиацию

Возможные удары по объектам ядерной энергетики Украины

Страна-агрессор Россия готовит новую волну ракетных ударов, накапливая ракеты, топливо и стратегическую авиацию. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко в интервью проекту "Как не стать овощем".

Он подчеркнул, что Россия планирует атаковать объекты ядерной энергетики и повредить распределительные мощности атомных станций.

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По его словам, также есть угроза катастрофы.

"Они хотят перебить распределительные возможности атомных станций. Это создает угрозу ядерной аварии. Если они перебивают распределительные мощности, это создает ядерную аварию", - сказал Коваленко.

Он также добавил, что с военной точки зрения не стоит публично рассказывать о том, что тот или иной объект энергетики был починен. Ведь нередко после этого эти объекты повторно были обстреляны.

Коваленко предупредил о возможных новых атаках РФ - видео:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 27 октября россияне снова атаковали Киев беспилотниками. Воздушная тревога длилась более 3,5 часа. По данным оперативной сводки, в результате российской атаки дронов, в Киеве пострадавших или разрушений не зафиксировано.

Также известно, что россияне ударными беспилотниками атаковали Сумскую область. В результате вражеского удара был поврежден энергообъект.

Поздно вечером 26 октября российские войска также атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В Киеве и области гремели взрывы: работала ПВО.

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