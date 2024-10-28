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"Россияне убивают своих собратьев": Зеленский заявил о безумных потерях РФ

Юлия Закрепа
28 октября 2024, 15:18
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Зеленский сообщил, что страна-агрессор Россия "продавливает" своих военных через мясорубку.
'Россияне убивают своих собратьев': Зеленский заявил о безумных потерях РФ
Зеленский раскрыл потери РФ / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Минобороны РФ

Главное из интервью Зеленского:

  • Россия убивает своих же военных
  • РФ жестоко атакует Курскую область
  • Кремль использует тактику "мясорубки"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор Россия потеряла на поле боя в Украине около 650 тысяч человек убитыми и ранеными. Он также раскрыл о негуманном поведении России.

Зеленский отметил, что многие российские военные погибают от рук своих же собратьев. Их убивают за отказ выполнять бессмысленные приказы.

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"Россия сама убила очень многих россиян. Очень много мобилизованных российских солдат было убито из самой же российской армии из-за того, что они боялись идти вперед, наступать, погибать под пулями или быть ранеными. Они бежали назад и там их убивала их же армия... Они не считают количества", - подчеркнул президент Украины в интервью The Times of India.

Президент называет цифру около 650 тысяч раненых и убитых российских военных за все время после вторжения.

Он подчеркивает, что Россия "продавливает" своих военных через мясорубку, используя их как мясо, и "забрасывает нас своими трупами". Она не забирает с поля боя своих убитых бойцов.

Президент также отметил, что Россия не чурается бить по собственной территории в Курской области, где находятся Вооруженные Силы Украины. В результате ее бомбардировок погибает российское гражданское население.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные успешно продвинулись под Суджей, но могут потерять Селидово. Специалисты ISW также поделились геолокационными кадрами от 26 октября, которые показывают, что ВСУ продвинулись на юго-запад от Ольговки, что к востоку от Коренево и вблизи Колмакова - восток Суджи.

В ВСУ сообщили, что РФ готовит новый плацдарм на Харьковщине. Противник активнее давит в районе Глубокого на Харьковщине, выполняя задачу, поставленную еще в мае - проникновение на территорию Харьковской области с целью достижения административных границ Харькова.

Стало известно о том, что РФ хочет создать буферные зоны в трех областях Украины. Снегирев сообщил, что россияне допускают тезисы о создании буферных зон на Харьковщине, Сумщине, Днепропетровщине и в других областях, но они не смогли создать буферную зону даже на севере Харьковской области.

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