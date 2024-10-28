Без Украины в НАТО и заморозка конфликта: в СМИ раскрыли "мирный план" Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, если победит на выборах, может предложить план урегулирования войны в Украине. Об этом пишет Financial Times.
По словам помощников Дональда Трампа, кандидат в президенты будет действовать с "потрясающей скоростью", чтобы завершить войны в Украине и на Ближнем Востоке.
В издании сообщают, что война в Украине может быть прекращена путем создания автономных и демилитаризованных зон по обе стороны границы, но без вступления Украины в НАТО.
Фред Флейц, бывший сотрудник первой администрации Трампа, отмечает, что членство в НАТО можно отложить на несколько лет, чтобы побудить Россию к переговорам.
"Мы замораживаем конфликт, Украина не уступает никакие территории, они не отказываются от своих территориальных претензий, и мы ведем переговоры, понимая, что окончательного соглашения, вероятно, не будет до тех пор, пока Путин не уйдет со сцены", - говорит он.
Что касается переговоров с Путиным, то помощники Трампа считают, что кандидат в президенты США мог бы пригрозить обрушить экономику России, если лидер РФ не захочет "идти на контакт".
Соратник Трампа Ричард Греннел, со своей стороны, заверил, что бывший президент США знает, как посадить обе стороны за стол переговоров.
"Следующими будут арабы и израильтяне, русские и украинцы.", - говорится в издании FT.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Заявления Трампа относительно войны в Украине - последние новости
Как ранее писал Главред, Дональд Трамп выдал циничное заявление о войне в Украине и президенте Владимире Зеленском. Кандидат в президенты обвинил Зеленского в том, что он "позволил начаться войне".
Недавно, бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал российскому диктатору Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину".
Впоследствии, во время пресс-конференции по итогам БРИКС Путин сказал о том, что не может вспомнить такого разговора с Трампом, а угрожать агрессорке России, мол, бессмысленно.
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