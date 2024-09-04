'Надо забыть о мощных энергоблоках': какое будущее ядерной энергетики Украины - Кошарная

Будущее ядерной энергетики для Украины в послевоенный период заключается в строительстве малых и средних модульных реакторов, отмечает независимый эксперт.

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Чигиринская АЭС не нужна - какое будущее ядерной энергетики Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Глава "Энергоатома" Котин еще в 2021 году во время одного из мероприятий с участием президента озвучивал планы по строительству девяти энергоблоков, 20 малых модульных реакторов и других проектов, в частности достройку Чигиринской АЭС. Об этом в интервью Главреду рассказала независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная

Ольга Кошарная уверена, что никаких строительных работ не будет проведено ни на Хмельницкой АЭС, ни, тем более на Чигиринской АЭС. Последняя площадка в запущенном состоянии - почти без строительных конструкций, все остается на уровне котлована. Кроме того, изменилось гидрогеологическое положение, поэтому в случае строительства понадобятся дополнительные исследования.

"Будущее ядерной энергетики Украины в послевоенный период - это малые и средние модульные реакторы. Во-первых, это меньшие капиталовложения на этапе строительства, во-вторых, его быстро строить (построили, привезли с завода, смонтировали - и уже работает)", - говорит она. видео дня

Эксперт отмечает, что это соответствует планам по децентрализации и маневренности энергосистемы.

"Надо забыть о больших мощных энергоблоках единичной мощности", - резюмировала она.

Кто такая Ольга Кошарная Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности.

Строительство Чигиринской АЭС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, "Энергоатом" начал подготовку к реализации ранее проекта Чигиринской АЭС, сделав первые шаги в этом направлении.

Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная прокомментировала возможность восстановления Чигиринской АЭС и оценила перспективы этого проекта. По ее словам, Украине эта станция не нужна, поскольку эпоха гигантских атомных энергоблоков уже прошла.

Кошарная также отметила, что ограничения электроснабжения продлятся 3-4 года в Украине. В большинстве стран основными возобновляемыми источниками электроэнергии являются ветровые станции, тогда как в Украине около 70% таких источников составляют солнечные электростанции.

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