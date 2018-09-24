"Наглая ложь ради денег из США". В аннексированном Крыму "изошли пеной" из-за украинской базы на Азове

Украинский бронекатер модели "Гюрза-М" / Википедия

Назначенные россиянами "представители власти" аннексированного полустрова Крым обвинили украинских военных моряков в нагнетании обстановки в акватории Азовского моря.

Глава "комитета по межнациональным отношениям парламента Крыма" Юрий Гемпель прокомментировал планы властей Украины обустроить новую военно-морскую базу флота, сообщает "RT.

"Это очередная наглая ложь со стороны политического руководства Украины, очередной виток нагнетания напряженной обстановки. Только с целью получить финансирование со стороны США и европейских стран, в том числе с целью отвлечения граждан от насущных проблем, которых становится все больше", − сказал он.

Напомним, о планах по строительству военно-морской базы на побережье Азовского моря стало известно в середине сентября.