Усмирить нахальную Россию: зачем Украине военная база в Азовском море

ФСБ досматривает суда в Азовском море / dpsu.gov.ua

В акватории Азовского моря уже к концу 2018 года будет создана военно-морская база Вооруженных сил Украины, что позволит дать отпор российской агрессии в этом регионе. И уже 16 сентября в Бердянском порту на воду были спущены два артиллерийский бронекатера "Гюрза".

Прежде всего, следует отметить, что с правовой точки зрения, Украина имеет полное право создавать на своей территории любые военные базы, это не запрещено Конституцией, потому такие действия абсолютно законные.

Какой будет морская база ВСУ

Вообще, военно-морская база – это специальный комплекс структур, который предназначен для базирования военно-морских сил. Это не только корабли, но и все, что нужно для их обеспечения, это расположение личного состава, арсенал, место для Читайте такжеВ позиции супер-страуса: как Киев теряет Азовское морехранения топлива, других расходных материалов и всего необходимого для ремонта техники (хотя в основном военно-морская техника ремонтируется на специализированных судоремонтных заводах, какие-то отдельные условия и средства для осуществления текущего ремонта создавать можно и нужно). Так что военно-морская база – это не просто место, где будут располагаться корабли, а целый комплекс инфраструктурных объектов, которые обеспечивают пребывание военно-морских сил. Кроме того, ВМС состоят не только из кораблей, но и из береговых войск, к которым относятся и береговая артиллерия, и морская пехота. Также на такой базе сможет располагаться и морская авиация – вертолеты и самолеты.

База ВМС ВСУ в Азовском море как раз и должна стать таким инфраструктурным комплексом, который сможет обеспечивать выполнение заданий военно-морскими силами Украины в Азовском море.

Что касается названных сроков, то положить начало и завершить первый этап создания этой военно-морской базы (обеспечить базирование двух катеров "Гюрза", которые сейчас там находятся, разместить личный состав, экипажи, командование) – вполне реально до конца 2018 года. Это не потребует каких-то больших инвестиций. К тому же, можно использовать уже существующий жилой фонд или подходящие объекты, которые есть в Бердянском порту.

Потому положить начало такой базе можно, а дальше можно будет постепенно наращивать силы. В частности, была информация, что там будет создана еще одна бригада морской пехоты. Также там необходимо будет разместить морскую авиацию, особенно вертолеты. Все это – дело не одного месяца. Потому, я думаю, что основной этап создания этой базы придется на следующий год.

Читайте такжеУгроза с моря: что замышляет Россия в Азовском регионеКроме того, на этой базе, безусловно, будут находиться средства разведки, которые будут изучать и осуществлять комплексное освещение обстановки на Азовском море: воздушной, надводной и, надеюсь, подводной. В частности, это позволит вести борьбу с диверсантами противника.

Как создание базы повлияет на ситуацию в регионе

Следует сказать, что ситуация в Азовском море сейчас уже дошла до такого предела, когда Россия использовала все возможные инструменты и дошла до той точки, когда дальше с ее стороны возможна лишь прямая агрессия. Объясню – почему.

Любой корабль любой страны мира является территорией государства. И, согласно морскому праву, если осуществляется атака на военный корабль под флагом того или иного государства, это значит, что идет атака на территориальную целостность и суверенитет этого государства. Если сегодня Россия уже начала прямые провокации против украинских кораблей (есть видео, доказывающее эти факты – российские корабли провоцируют украинские, осуществляя опасные приближения), это значит, что РФ на грани тех действий, которые могут классифицироваться как прямая агрессия против украинских кораблей.

Потому Украине так важно максимально наращивать свое военно-морское присутствие в Азовском море, параллельно осуществляя активные шаги на международной арене: в органах ООН, которые занимаются международным морским правом, в Международном трибунале по вопросам международного морского права.

Чего ждать в ответ от России

Будут ли какие-либо агрессивные или провокационные действия против Украины, наращивание военного присутствия? Да, все это будет. От России мы можем ожидать чего угодно, поскольку она уже оккупировала Крым и Донбасс.

Лично для меня вопрос о том, чего ждать от России – второстепенный. В первую очередь, Украине нужно создать для себя возможности защищать собственные интересы в Азовском море. И международное морское право, и договорная база между Украиной и Россией позволяют нам свободно использовать акваторию Азовского моря и Керченский пролив. Но Россия пытается этому препятствовать, и ее действия являются незаконными. В частности, незаконными являются задержания и инспектирование кораблей, гражданских суден в Керченском проливе и Азовском море.

Потому наше государство должно действовать более активно и даже агрессивно в Азовском море, чтобы дать понять – мы не дадим Россия ограничивать наши права в регионе. А если она будет это делать, Украина должна быть готова к военным действиям, чтобы защитить свои интересы. Для этого и предназначены военно-морские силы.

Думаю, что в 2019 году, когда в Украине будут проходить выборы, ситуация в нашей стране, в том числе в Азовском море, будет становиться все более напряженной. Россия будет использовать все возможные инструменты, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, ухудшать социально-экономическую ситуацию, понижать авторитет власти – другими словами, создать условия, чтобы к власти в Украине вновь пришли пророссийские силы.

Потому можно прогнозировать, что военное присутствие России будет только наращиваться в Азовском море, ее действия в этом регионе будут становиться все более активными, а провокаций с ее стороны будет все больше и больше. И, чем меньше Украина будет отвечать на провокации России, тем больше Москва будет эти провокации Читайте такжеАндрей Клименко: Азовское море сейчас — это фактически русское озероосуществлять, тем нахальнее и агрессивнее будет себя вести. Если же Украина начнет отвечать, и Россия увидит, что Украина создала военно-морскую базу в Азовском море и начала наращивать там силы, причем комплексно, а не просто два катера, если там будет создана система разведки, морская пехота, авиация, действия украинских моряков будут решительными и в рамках международного права, Россия просто не сможет так же активно нарушать наши права, как сейчас.

Если судить по первым заявлениям и реакциям в России на сообщение о том, что Украина создаст в Азовском море военно-морскую базу (первый зампред комитета РФ по обороне Госдумы Александр Шерин назвал "утопией" эту идею и сказал, что в Украине "продолжают сходить с ума", и что "все это несерьезно", – Ред.), то складывается впечатление, что там это не восприняли всерьез. В России вряд ли вообще что-то воспринимается всерьез – уровень профессионализма кадров там существенно понизился. Посмотрите хотя бы на офицеров ГРУ и их интеллектуальный уровень… А про комитет Госдумы по обороне вообще нечего сказать – в Госдуме нет профессионалов, так как в России нет настоящих выборов, и в Думе, в итоге, просто собираются люди, которые выполняют определенные функции и указания.

Потому оценивать высказывания депутатов российской Госдумы нет никакого смысла, лучше сосредоточиться на поисках вариантов, как не дать России осуществить дальнейшие агрессивные шаги по отношению к нашей стране.

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам, специально для "Главреда"