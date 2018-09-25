Продержится несколько минут: в США спрогнозировали мощь базы ВМС Украины в Азовском море

ПСКР "Григорий Куропятников" / korabll.eu

Россия сможет уничтожить будущую украинскую военно-морскую базу в Азовском море за несколько минут.

Об этом пишет американский журнал The American Conservative, передает РИА Новости

Издание отмечает, что Украина при поддержке США намерена построить военно-морскую базу в Азовском море в качестве ответа России в регионе. Однако те несколько кораблей, которые есть в распоряжении украинских ВМС, в случае конфликта будут быстро потоплены, после чего база будет моментально уничтожена.

При этом автор статьи задается вопросом, нужно ли посылать на помощь Украине американский флот, учитывая, что Черное море якобы является "исторически российским".

Ранее сообщалось, что до конца 2018 года в акватории Азовского моря будет создана военно-морская база ВМС Вооруженных сил Украины.

12 сентября Вооруженные силы Украины перебросили армейскую группировку в Приазовье.

"В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, усилена группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении. Осуществляются меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья", - заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко.