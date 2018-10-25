ВСУ разработали сценарии на случай обострения на юге Украины

Подробностей сценариев начальник Генштаба не раскрыл.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подготовил несколько сценариев действий армии на случай обострения на юге страны.
Об этом сообщил начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко в Facebook.
"В ходе работы с командующими на юге Украины проработали вопросы моделирования сценариев и взаимодействия на случай обострения ситуации", - написал Муженко.
Каких-либо подробностей сценариев начальник Генштаба не раскрыл.
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