ВСУ разработали сценарии на случай обострения на юге Украины

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко / УНИАН

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подготовил несколько сценариев действий армии на случай обострения на юге страны.

Об этом сообщил начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко в Facebook.

"В ходе работы с командующими на юге Украины проработали вопросы моделирования сценариев и взаимодействия на случай обострения ситуации", - написал Муженко.

Каких-либо подробностей сценариев начальник Генштаба не раскрыл.

Ранее сообщалось, что Европарламент подготовил проект резолюции с призывом к странам Евросоюза ужесточить санкции против России.

Депутаты ЕП призвали отслеживать ситуацию в Азовском море, "учитывая растущий потенциал конфликта на пороге Европы, который может иметь более широкие последствия для безопасности, непосредственно затрагивающие ЕС и его государства-члены".