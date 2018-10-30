Главком ВМС объяснил, почему Россия не сможет применить морской десант на Азове

Российский десантный корабль "Азов" / kchf.ru

Применение кораблей с большой осадкой в Азовском море, которые РФ может использовать для наступления на Украину, в том числе с высадкой способом "корабль-берег", практически невозможно, заявил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко.

Он пояснил, что это обусловлено спецификой Азовского моря, в то же время РФ может применить количество на высадку лишь батальона морской пехоты.

"Россия и в дальнейшем будет прибегать к блокированию и препятствованию прохода через Керченский пролив и остановке украинских судов. Прежде всего это влияет на экономику региона, работу украинских портов", - сказал Воронченко в эфире программы "Свобода слова".

Читайте такжеТука объяснил, почему строительство базы ВМС на Азове бессмысленно

По его словам, переброска катерной группы ВМС Украины в Азовское море положительно повлияло на ситуацию и за последнюю неделю остановок украинских судов практически не было.

Напомним, в МИД предупредили о том, что разрыв договора с РФ по Азовскому морю приведет к новой проблеме.

Ранее Игорь Воронченко выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в акватории Азовского моря.