В Госпогранслужбе назвали число арестованных судов, заходивших в порты Крыма

Конфискованное российское судно "Норд"

По данным помощника главы Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна, Украина арестовала 15 иностранных судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного Крыма.

По его словам, арестованы или наложены другие ограничительные меры против судов, которые нарушили законодательство Украины.

"Если они (суда, - ред.) попадают в нашу морскую экономическую зону или заходят в украинские порты, мы предпринимаем меры, чтобы ограничить их дальнейшее перемещение. Уже на 15 судов наложен арест или другие ограничения", – сказал Слободян.

По его данным, иностранных судов, которые заходят в порты Крыма, не так много, потому что действуют санкции, а всего в порты Крыма заходили более 940 иностранных судов, при этом значительная часть из них составляют российские суда, которые обслуживают закрытые порты, передает "Крым.Реалии".

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Напомним, ранее в Украине сорвалась продажа задержанного в Украине российского судна "Норд".

После этого председатель Национального агентства Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) Антон Янчук заявил, что судно "Норд" будет повторно выставлено на продажу после провалившихся торгов.

"Оно находится в портфеле управления, так что если торги с первого раза не удалось провести, будут объявляться повторные. Способ управления этим имуществом по реализации определен, соответственно, оно будет выставляться на повторные торги. Однако точную дату я назвать не могу", - сказал Янчук.