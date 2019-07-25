Месть за Керченский пролив: Украина задержала российский танкер

Украина задержала российский танкер / ua-ru.info

СБУ задержала российский танкер Neyma. Поводом послужило блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщило ведомство.

Теперь СБУ готовит ходатайство в суд для ареста судна.

"Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе", — пояснили в СБУ.

Украинская сторона отметила, что танкер участвовал в блокировке украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

По данным СБУ, затем судно перекрасили и сменили ему название на Nika Spirit. И теперь оно "признано вещественным доказательством".

Это уже не первый раз, когда Россия и Украина задерживают корабли друг друга. Из последний инцидентов: 24 июля в России задержали украинское судно. 14 человек задержанного экипажа – украинцы.

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В конце мая 2019-го в немецком Гамбурге Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что РФ должна безотлагательно освободить 24 украинских моряков и позволить им вернуться на Родину, однако российские власти не захотели исполнять это решение.

Ранее омбудсмен Рады Людмила Денисова заявила, что захваченных Россией украинских военнопленных моряков уже скоро вернут домой.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", — сказала Денисова.