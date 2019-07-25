Месть за Керченский пролив: Украина задержала российский танкер

25 июля 2019, 14:16

Теперь СБУ готовит ходатайство в суд для ареста судна.

Танкер Neyma задержан СБУ в Керченском проливе – Новости Крыма
Украина задержала российский танкер / ua-ru.info

СБУ задержала российский танкер Neyma. Поводом послужило блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщило ведомство.

Теперь СБУ готовит ходатайство в суд для ареста судна.

"Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе", — пояснили в СБУ.

Украинская сторона отметила, что танкер участвовал в блокировке украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

По данным СБУ, затем судно перекрасили и сменили ему название на Nika Spirit. И теперь оно "признано вещественным доказательством".

  • СБУ задержала российский танкер Facebook СБУ
  • СБУ задержала российский танкер Facebook СБУ
  • СБУ задержала российский танкер Facebook СБУ
  • СБУ задержала российский танкер Facebook СБУ

Это уже не первый раз, когда Россия и Украина задерживают корабли друг друга. Из последний инцидентов: 24 июля в России задержали украинское судно. 14 человек задержанного экипажа – украинцы.

Читайте такжеВ России пожаловались на КНДР: захватила сейнер и моряковВодный конфликт между Украиной и РФ вышел на новый виток после захвата украинских моряков в Керченском проливе.

В конце мая 2019-го в немецком Гамбурге Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что РФ должна безотлагательно освободить 24 украинских моряков и позволить им вернуться на Родину, однако российские власти не захотели исполнять это решение.

Ранее омбудсмен Рады Людмила Денисова заявила, что захваченных Россией украинских военнопленных моряков уже скоро вернут домой.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", — сказала Денисова.

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.

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Россия СБУ Крым танкер Керченский пролив захват моряков аннексия Крыма Украина
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