В России задержали украинское судно

В порту Кубани задержали судно из Мариуполя / Фото: Donbasstransitservice Ltd

В порту Ейска на Кубани, Россия, задержали украинское судно, на котором находились 14 граждан Украины.

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - отметила в комментарии ТАСС инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.

Она добавила, что троих украинцев еще 23 июля отправили домой, судьба еще 11 членов экипажа решается – они уедут в Украину позже.

Судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО Донбасстранзитсервис), однако на борту размещен список сотрудников и других фирм.

Читайте также"Оформляются последние документы": Денисова заявила о скором возвращении домой пленных моряковDonbassTransitService Ltd зарегистрирована в Украине, расположена в Мариуполе. Компания является индивидуальным членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций c 2001 года, сертифицирована Российским морским регистром судоходства, а лицензия Минтранса Украины выдана годом позже.

Ранее Зеленский назвал механизм возврата Россией Украине пленных моряков.