"Не получилось у Зе договориться с Пу": в России продлили до осени арест пленным украинским морякам

Шесть украинских моряков останутся до осени под стражей в РФ / скриншот

17 июля, в среду, Лефортовский районный суд в Москве пролонгировал содержание под стражей шестерым украинским морякам до 24 октября.

По словам адвоката Николая Полозова, судебное заседание проходило в закрытом режиме. Суд вынес вердикт, которым продлил срок содержания моряков под стражей до 24 октября 2019 года.

"В ходе заседания защитой было заявлено ходатайство о приобщении приказа Международного трибунала ООН по морскому праву, доклады УВКПЧ ООН и двух резолюций ПАСЕ в обоснование своей позиции", - сообщил Полозов в Facebook.

Читайте также120 украинцев на 40 россиян: в РФ подтвердили подготовку обмена захваченных моряковПо информации, в настоящее время вердикт оглашён в отношении первой группы - Михаила Власюка, Богдана Головаша, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Сергея Попова.

Отметим, в соцсетях люди эмоционально отреагировали на решение Суда в России.

"Не получилось у Зе накануне выборов договорится с Пу. Жаль, что наши ребята выступают "разменной картой" в отношениях "братских стран", - отметил Игорь Тимошенко.

"Чуда не произошло. Арест военным морякам продлён ещё на 3 месяца, до 24 октября 2019 года. Всего до 10 месяцев. Пока вердикт оглашён в отношении первой группы: Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Сергей Попов. А это значит, что аналогичные решения будут в отношении всех.Не договорились. Пока не договорились. Буду надееться на лучшее!", - пишет журналист Роман Цимбалюк.

"А фашисти обличчя ховають", - добаивл Юрий Паньковецький.

Спустя некоторое время стало известно, что Лефортовский суд Москвы на заседании в среду продлил арест до 24 октября второй группе украинских моряков, находящихся в Москве, передает Радіо Свобода.

Так, еще три месяца в российском заключении проведут сотрудник СБУ Василий Сорока и шестеро моряков - Андрей Артеменко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Сергей Чулиба и Виктор Беспальченко.

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уточнила, кого может помиловать Путин. Обмудсмен заявила, что вопрос помилования украинских моряков, которых незаконно удерживают в России, на данный момент не стоит.

Также ранее прошло рандеву Денисовой и Москальковой в Москве -омбудсмены обменялись списками заключённых.