"Не получилось у Зе договориться с Пу": в России продлили до осени арест пленным украинским морякам

17 июля 2019, 14:32

По словам адвоката Николая Полозова, судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Шесть украинских моряков останутся до осени под стражей в РФ / скриншот

17 июля, в среду, Лефортовский районный суд в Москве пролонгировал содержание под стражей шестерым украинским морякам до 24 октября.

По словам адвоката Николая Полозова, судебное заседание проходило в закрытом режиме. Суд вынес вердикт, которым продлил срок содержания моряков под стражей до 24 октября 2019 года.

"В ходе заседания защитой было заявлено ходатайство о приобщении приказа Международного трибунала ООН по морскому праву, доклады УВКПЧ ООН и двух резолюций ПАСЕ в обоснование своей позиции", - сообщил Полозов в Facebook.

Читайте также120 украинцев на 40 россиян: в РФ подтвердили подготовку обмена захваченных моряковПо информации, в настоящее время вердикт оглашён в отношении первой группы - Михаила Власюка, Богдана Головаша, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Сергея Попова.

Отметим, в соцсетях люди эмоционально отреагировали на решение Суда в России.

"Не получилось у Зе накануне выборов договорится с Пу. Жаль, что наши ребята выступают "разменной картой" в отношениях "братских стран", - отметил Игорь Тимошенко.

"Чуда не произошло. Арест военным морякам продлён ещё на 3 месяца, до 24 октября 2019 года. Всего до 10 месяцев. Пока вердикт оглашён в отношении первой группы: Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Сергей Попов. А это значит, что аналогичные решения будут в отношении всех.Не договорились. Пока не договорились. Буду надееться на лучшее!", - пишет журналист Роман Цимбалюк.

"А фашисти обличчя ховають", - добаивл Юрий Паньковецький.

Спустя некоторое время стало известно, что Лефортовский суд Москвы на заседании в среду продлил арест до 24 октября второй группе украинских моряков, находящихся в Москве, передает Радіо Свобода.

Так, еще три месяца в российском заключении проведут сотрудник СБУ Василий Сорока и шестеро моряков - Андрей АртеменкоВладимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Сергей Чулиба и Виктор Беспальченко.

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уточнила, кого может помиловать Путин. Обмудсмен заявила, что вопрос помилования украинских моряков, которых незаконно удерживают в России, на данный момент не стоит.

Также ранее прошло рандеву Денисовой и Москальковой в Москве -омбудсмены обменялись списками заключённых.

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.

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