"Оформляются последние документы": Денисова заявила о скором возвращении домой пленных моряков

Людмила Денисова сообщила, что оформляются последние документы для освобождения моряков / УНИАН

Омбудсмен (уполномоченный по правам человека) Верховной Рады Украины Людмила Денисова заявила, что захваченных Россией украинских военнопленных моряков уже скоро вернут домой.

Об этом она заявила Громадскому в Счастье при передаче украинских узников из оккупированной Луганской области.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - сказала Денисова.

Однако, адвокат моряков Николай Полозов заверил, что не знает о такой договоренности.

"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике — я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас со вчерашнего дня началась новая стадия — ознакомление с материалами уголовного дела", - сказал Полозов.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. У главы украинского государства сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже депутаты Европейского парламента приняли резолюцию относительно нарушения прав человека в России, в которой призвали страну безоговорочно освободить всех незаконно задержанных украинцев, в частности, 24-х пленных моряков.

Ранее Зеленский назвал механизм возврата Россией Украине пленных моряков.