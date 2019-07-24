"Оформляются последние документы": Денисова заявила о скором возвращении домой пленных моряков

24 июля 2019, 15:50

Омбудсмен заверила, что договоренности с РФ уже достигнуты.

Людмила Денисова
Людмила Денисова сообщила, что оформляются последние документы для освобождения моряков / УНИАН

Омбудсмен (уполномоченный по правам человека) Верховной Рады Украины Людмила Денисова заявила, что захваченных Россией украинских военнопленных моряков уже скоро вернут домой.

Об этом она заявила Громадскому в Счастье при передаче украинских узников из оккупированной Луганской области.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - сказала Денисова.

Однако, адвокат моряков Николай Полозов заверил, что не знает о такой договоренности.

"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике — я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас со вчерашнего дня началась новая стадия — ознакомление с материалами уголовного дела", - сказал Полозов.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. У главы украинского государства сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже депутаты Европейского парламента приняли резолюцию относительно нарушения прав человека в России, в которой призвали страну безоговорочно освободить всех незаконно задержанных украинцев, в частности, 24-х пленных моряков.

Ранее Зеленский назвал механизм возврата Россией Украине пленных моряков.

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.

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Россия пленные моряки Украина
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