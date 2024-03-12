Детали удара по командному пункту РФ: на юге подбит танкер "Механик Погодин"

Танкер под флагом РФ "Механик Погодин" россияне использовали как пункт управления.

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Удар по командному пункту РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В результате успешного воздушного удара Воздушными Силами ВС Украины в понедельник, 11 март, в районе Кинбурнской косы был уничтожен танкер под флагом РФ "Механик Погодин", который россияне использовали как пункт управления.

Как сообщает пресс-центр ВМС ВСУ, танкер IMO №9598397 принадлежал российской компании VEB-Leasing OJSC (Санкт-Петербург), внесенной в список санкций.

В ВМС напомнили, что "Механик Погодин" был арестован и до лета 2023 года находился на территории Херсонского морского порта. Однако после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС танкер выбросило на берег Кинбурнской косы, временно контролируемой россиянами.

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"В дальнейшем противником на упомянутом судне был развернут наблюдательный пост для ведения разведки, а также средства РЭБ. Судно периодически использовалось как платформа для нанесения ударов FPV-дронами по территории Херсонской области", - пояснили в командовании.

"Следует отметить, что судно соответствует определению военного объекта в соответствии с пунктом 40 и подпунктом с) пункта 60 Руководства Сан-Ремо по международному праву, применяемому к вооруженным конфликтам на море, а также системе наблюдения, командования и связи", – отметили в ВМС.

Добавим, что уничтожение российского танкера не только помешало захватчикам в реализации их планов, но и было осуществлено в полном соответствии с нормами Международного гуманитарного права, добавили в ведомстве.

Что известно о танкере-химвозе "Механик Погодин" Судно ("Mekhanik Pogodin" IMO 9598397) было задержано в порту Херсона в августе 2018 года. Экипаж судна состоит из 12 граждан России. Как сообщал Главред, СБУ заявляла о намерении арестовать судно, которое принадлежит находящейся под санкциями российской компании. Танкер доставил в Украину дизтопливо из Туркмении по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering. Сообщалось, что строительство судна финансировала компания АО "ВЭБ-Лизинг", входящая в санкционные списки Украины.

Ранее СМИ раскрыли детали удара ВСУ по кораблю РФ на юге. Украинские аналитики Defense Express считают, что на судне захватчиков, которые ВСУ поразили в понедельник, 11 марта, мог находиться кто-то из российских военных топ-чиновников.

Вооруженные силы нанесли удар по судну российских оккупантов в понедельник, 11 марта. Россияне почему-то разместили на нем командный пункт. Вместе с тем в сети распространяется информация об исчезновении генерала Михаила Теплинского, который ранее вел непосредственное командование российскими захватчиками в Украине. Пропагандисты жалуются, что тот не выходит на связь.

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