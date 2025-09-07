"Цели достигнуты": в РФ цинично высказались об убийстве мирных людей в Киеве

Что известно:
- РФ атаковала Украину ракетами и Шахедами
- В результате ударов по жилым домам погибли люди
- Минобороны РФ цинично прокомментировало убийство гражданских
Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками типа "Шахед". Под комбинированной атакой был и Киев. После этого Москва попыталась оправдаться и переложить всю вину на Украину. Минобороны РФ сделало циничное заявление.
Россия, которая била прямо по жилым домам и убила мирных людей и детей, открыто заявляет, что все "цели были достигнуты, в назначенные объекты поражены". При этом там называют целями совершенно другие объекты и даже не упоминают об ударах по многоквартирным домам.
"Сегодня, 7 сентября 2025 г., Вооруженными Силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине г.Киев и логистической базе "СТС-ГРУПП" на южной окраине г.Киев. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились", - пишет Минобороны РФ.
Атака на Украину 7 сентября - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.
Впоследствии стало известно, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание Правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.
Кроме этого в Святошинском районе столицы из-под завалов частично разрушенного 9-этажного жилого дома сначала спасатели достали тела погибших. Ими оказались 32-летняя женщина и ее сын, которому было всего 2 месяца.
Больше новостей:
- "В тяжелом состоянии": пострадавшая во время атаки на Киев беременная женщина родила
- "Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева
- "Врагу не стоит радоваться": генерал-майор СБУ прокомментировала последнюю атаку на Киев
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред