"Цели достигнуты": в РФ цинично высказались об убийстве мирных людей в Киеве

Российские оккупанты атаковали жилые дома в Киеве ударными беспилотниками и убили людей.

https://glavred.info/war/celi-dostignuty-v-rf-cinichno-vyskazalis-ob-ubiystve-mirnyh-lyudey-v-kieve-10696115.html Ссылка скопирована

Минобороны РФ цинично высказалось об ударе по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

РФ атаковала Украину ракетами и Шахедами

В результате ударов по жилым домам погибли люди

Минобороны РФ цинично прокомментировало убийство гражданских

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками типа "Шахед". Под комбинированной атакой был и Киев. После этого Москва попыталась оправдаться и переложить всю вину на Украину. Минобороны РФ сделало циничное заявление.

Россия, которая била прямо по жилым домам и убила мирных людей и детей, открыто заявляет, что все "цели были достигнуты, в назначенные объекты поражены". При этом там называют целями совершенно другие объекты и даже не упоминают об ударах по многоквартирным домам.

видео дня

"Сегодня, 7 сентября 2025 г., Вооруженными Силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине г.Киев и логистической базе "СТС-ГРУПП" на южной окраине г.Киев. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились", - пишет Минобороны РФ.

Атака на Украину 7 сентября - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Впоследствии стало известно, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание Правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.

Кроме этого в Святошинском районе столицы из-под завалов частично разрушенного 9-этажного жилого дома сначала спасатели достали тела погибших. Ими оказались 32-летняя женщина и ее сын, которому было всего 2 месяца.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред