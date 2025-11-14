Отключения света в Украине изменятся: в 'Укрэнерго' сделали заявление о графиках

Директор НЭК "Укрэнерго" отметил, что фактор выходных дней способствует снижению потребления электроэнергии.

Отключение света в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот с видео Укрэнерго

Главное:

На выходных в Украине ожидается смягчение графиков отключений света

За октябрь и начало ноября Россия осуществила более 150 ракетных и 2000 дроновых ударов по энергосистеме

Поражены генерация, передача, распределение электроэнергии и газовая инфраструктура

В Украине на выходных ожидается смягчение графиков отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Основной причиной такого решения является солнечная и теплая погода. Об этом сообщил директор НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

По его словам, благоприятные погодные условия и фактор выходных дней позволяют с осторожным оптимизмом оценивать ситуацию.

"Мы ожидаем снижения потребления, которое также связано с тем, что будут выходные дни. Поэтому для бытовых потребителей продолжительность ограничений будет снижена", - сказал он.

В то же время руководитель "Укрэнерго" отметил непредсказуемость ситуации энергосистемы из-за постоянных российских террористических атак на критическую инфраструктуру. Он подчеркнул, что любые прогнозы остаются условными, поскольку неизвестно, когда может произойти следующий массированный удар по энергетике Украины.

Сколько ракет РФ направила на объекты энергетики

Минэнерго сообщило, что за октябрь и начало ноября Россия осуществила более 150 ракетных и более 2000 дроновых атак на украинскую энергосистему. Под ударами оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, а также газовая инфраструктура.

"Несмотря на масштабные риски, энергетики оперативно восстанавливают систему. Самоотверженность наших людей, международная поддержка, антидроновое укрытие на ключевых энергообъектах - это все позволяет иметь свет там, где враг стремится к темноте", - отметили в сообщении.

Смотрите видео о работе энергетиков после российских атак:

Энергетики восстанавливают энергосистему Украины / Фото: скриншот

Может ли улучшиться ситуация - прогноз

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко недавно заявил, что сейчас энергетики вынуждены применять отключения для стабилизации энергосистемы. В ближайшие дни, по его словам, ситуация не изменится.

"Я не могу гарантировать, что в ближайшие пару дней ситуация вообще улучшится и мы не будем отключаться потребителей. Мы вынуждены делать это для сохранения энергосистемы", - пояснил Зайченко.

В то же время он добавил, что уже через несколько недель ситуация в энергосистеме должна улучшиться.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - новости по теме

Напомним, массированные ракетно-дронные атаки России на украинскую энергосистему последние два месяца привели к значительным потерям мощности, из-за чего в Украине вводят отключения света.

Также в Украине на 15 ноября будут действовать графики отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. Ограничения от 1,5 до 3,5 очередей будут применять в течение суток.

Как сообщал Главред, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков предупредил о реальной угрозе масштабных отключений электроэнергии в Украине. По его словам, энергосистема находится в критическом состоянии и при определенных условиях страна может оказаться в тотальном блэкауте, а света может не быть до 20 часов в сутки.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

