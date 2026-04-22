По следам Ноева ковчега: ученые наткнулись на нечто необъяснимое

Под горой в Турции нашли сеть туннелей, совпадающую с библейскими описаниями ковчега. Открытие усилило интерес к одной из древнейших загадок.

В горах в Турции нашли подземные структуры, которые могут соответствовать описанию Ноева ковчега / Коллаж Главред, фото: Noah Arks Scans, Shutterstock

Вы узнаете:

Может ли формация в Турции скрывать следы библейского ковчега

Почему подземные туннели считают не случайной аномалией

Какие находки под землей заставили пересмотреть старую легенду

В Турции, в районе геологической формации Дурупынар, расположенной недалеко от горы Арарат, исследователи заявили об обнаружении подземных структур, которые, по их словам, могут соответствовать описанию Ноева ковчега.

Группа американских энтузиастов провела исследование с использованием георадара и инфракрасной термографии. По словам независимого исследователя Эндрю Джонса, под поверхностью были обнаружены пустоты, формирующие сеть туннелей, сходящихся к центральной полой камере. Он предполагает, что такая структура может совпадать с библейским описанием многослойного судна. Об этом пишет Daily Mail.

Найденные структуры вызвали новые споры

По данным команды, под землей прослеживается упорядоченная система "коридоров", которая не выглядит случайной. Исследователи также зафиксировали аномалии тепла, что может указывать на наличие скрытых полостей или крупных объектов под слоем грунта.

Дополнительные аргументы сторонников версии о ковчеге связаны с результатами анализа почвы. В образцах обнаружено повышенное содержание калия, что является показателем, который может свидетельствовать о разложении большого количества древесины. Также отмечается разница в цвете растительности внутри и за пределами формации.

Что известно о месте находки

Формация Дурупынар находится примерно в 30 километрах к югу от горы Арарат. Она была впервые обнаружена в 1948 году после сильных дождей и землетрясений, которые частично смыли верхний слой почвы. С тех пор объект неоднократно становился предметом исследований и споров.

Группа американских исследователей обнаружила скрытые туннели / Фото: Noah Arks Scans

Согласно библейскому тексту, ковчег имел длину около 155 метров, ширину около 26 метров и высоту примерно в 16 метров. Некоторые исследователи утверждают, что размеры формации близки к этим параметрам.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

