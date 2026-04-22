По следам Ноева ковчега: ученые наткнулись на нечто необъяснимое

Константин Пономарев
22 апреля 2026, 16:23обновлено 22 апреля, 17:35
Под горой в Турции нашли сеть туннелей, совпадающую с библейскими описаниями ковчега. Открытие усилило интерес к одной из древнейших загадок.
В горах в Турции нашли подземные структуры, которые могут соответствовать описанию Ноева ковчега
В горах в Турции нашли подземные структуры, которые могут соответствовать описанию Ноева ковчега / Коллаж Главред, фото: Noah Arks Scans, Shutterstock

Вы узнаете:

  • Может ли формация в Турции скрывать следы библейского ковчега
  • Почему подземные туннели считают не случайной аномалией
  • Какие находки под землей заставили пересмотреть старую легенду

В Турции, в районе геологической формации Дурупынар, расположенной недалеко от горы Арарат, исследователи заявили об обнаружении подземных структур, которые, по их словам, могут соответствовать описанию Ноева ковчега.

Группа американских энтузиастов провела исследование с использованием георадара и инфракрасной термографии. По словам независимого исследователя Эндрю Джонса, под поверхностью были обнаружены пустоты, формирующие сеть туннелей, сходящихся к центральной полой камере. Он предполагает, что такая структура может совпадать с библейским описанием многослойного судна. Об этом пишет Daily Mail.

Найденные структуры вызвали новые споры

По данным команды, под землей прослеживается упорядоченная система "коридоров", которая не выглядит случайной. Исследователи также зафиксировали аномалии тепла, что может указывать на наличие скрытых полостей или крупных объектов под слоем грунта.

Дополнительные аргументы сторонников версии о ковчеге связаны с результатами анализа почвы. В образцах обнаружено повышенное содержание калия, что является показателем, который может свидетельствовать о разложении большого количества древесины. Также отмечается разница в цвете растительности внутри и за пределами формации.

Что известно о месте находки

Формация Дурупынар находится примерно в 30 километрах к югу от горы Арарат. Она была впервые обнаружена в 1948 году после сильных дождей и землетрясений, которые частично смыли верхний слой почвы. С тех пор объект неоднократно становился предметом исследований и споров.

Группа американских исследователей обнаружила скрытые туннели / Фото: Noah Arks Scans

Согласно библейскому тексту, ковчег имел длину около 155 метров, ширину около 26 метров и высоту примерно в 16 метров. Некоторые исследователи утверждают, что размеры формации близки к этим параметрам.

Ранее Главред писал о том, что мумии с "золотыми языками" поразили ученых. Находка раскрывает детали древних погребальных обрядов и связь с богами.

Также сообщалось о том, что археологи "оживили вампира" спустя 400 лет. Ученые воссоздали облик человека, которого считали кровопийцей. Детали захоронения спустя века показали, как в прошлом боролись с "возвращением" мертвых.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

В Киеве раздались мощные взрывы: РФ атакует столицу Украины дронами, что известно

В Киеве раздались мощные взрывы: РФ атакует столицу Украины дронами, что известно

17:46Война
Лечение на дому и новые правила госпитализации: почему больницы не будут брать пациентов

Лечение на дому и новые правила госпитализации: почему больницы не будут брать пациентов

17:36Украина
США все же воспользовались помощью Украины: где развернули украинскую систему против дронов

США все же воспользовались помощью Украины: где развернули украинскую систему против дронов

17:21Мир
Популярное

Ещё
Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворит

Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворит

На урожай фасоли можно не надеяться: какие культуры категорически нельзя сажать рядом

На урожай фасоли можно не надеяться: какие культуры категорически нельзя сажать рядом

Последние новости

17:59

Спас Киев за 3 тысячи дукатов — кого считают "некоронованным королём Руси"

17:51

"Развод на деньги": Киркоров и Асти кинули российских оккупантов

17:46

В Киеве раздались мощные взрывы: РФ атакует столицу Украины дронами, что известно

17:36

Лечение на дому и новые правила госпитализации: почему больницы не будут брать пациентовВидео

17:22

3 минуты и царапин не останется: секрет восстановления паркета за копейкиВидео

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
17:21

США все же воспользовались помощью Украины: где развернули украинскую систему против дронов

17:20

Ровенщину накроет опасная погода: о чем предупреждают синоптики

17:16

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

17:06

Гривня резко подорожала: новый курс валют на 23 апреля

17:00

"Моя вторая мама": Виталий Козловский впервые показал сестру и поразил признаниемВидео

16:55

Сосиски будут оставаться свежими в разы дольше: трюк, который знают единицы

16:51

Шквальный ветер и заморозки налетят на Львовщину: когда прогнозируют непогоду

16:26

Шквальный ветер и дождь обрушатся на Житомирщину: когда ждать удара непогоды

16:23

По следам Ноева ковчега: ученые наткнулись на нечто необъяснимое

16:12

Эти вещи не выйдут из моды: 5 стильных находок, неподвластных времениВидео

16:08

Дожди и штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

16:07

Урожай клубники будет большим и сочным: что нужно сделать до конца апреляВидео

16:00

Жёлтые пятна исчезнут на глазах: как отмыть матрас и подушки без химии

15:55

Говорить "купить в рассрочку" - это грубая ошибка: как сказать правильно

15:18

Семья решила усыпить здоровую собаку: причина возмутила людейВидео

15:00

Какие украинские имена имеют русские корни: их можно услышать каждый день

14:47

"Загнали в угол, как крысу": генерал СБУ раскрыл двойную игру Лукашенко

14:45

Самые сочные котлеты без лишнего масла: рецепт, от которого все будут в восторге

14:36

"Хочу всем его показать": Соловий рассекретила нового возлюбленного

14:26

Послы ЕС одобрили €90 млрд для Украины и 20-й пакет санкций для РФ

14:11

Не с женой: Игорь Николаев попался на камеру с блондинкой

13:56

Россия создает риск серьезной аварии на ЧАЭС: что грозит Украине

13:53

Может ли водитель повернуть налево: тест по ПДД сбивает с толку за секундыВидео

13:52

Мальчик нашел золото на дне озера, но дальше началось странное

13:43

Закрыл собой ребенка от пуль: что известно об убитом террористом дворнике в Киеве

13:32

Гороскоп Таро на завтра 23 апреля: Ракам - баланс, Весам - отбросить сомнения

13:28

"Слава семьи Ступок падет": экс-жена Дмитрия сделала громкое заявление

13:24

Называл себя "генералом армии РФ": раскрыты новые подробности о киевском стрелке

13:10

Путин может принять важное решение после выборов в США - военный

12:57

Почему в стиральной машине есть окно, а в посудомоечной — нет

12:51

Почему с улиц городов исчезли воробьи: настоящая причина, которую игнорируютВидео

12:45

Киркоров снова перекроил себе лицо: как оно теперь выглядит

12:31

Пункты управления и живая сила: Силы обороны нанесли мощный удар по РФ

12:26

"Это уже не 2022 год": генерал СБУ оценил риски наступления со стороны Беларуси

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 23 апреля: Петухам - находчивость, Драконам - азарт

11:53

История "суперпапы": мужчина влез в долги ради 276 усыновленных детей

11:31

Паника на рынках: миру грозит продовольственный кризис из-за войны в Иране - FT

11:27

Сергей Ребров уходит из сборной Украины - кто может стать новым тренером

11:08

Нефтепровод "Дружба" возобновил работу: начата перекачка нефти - подробности

11:06

Гороскоп на завтра, 23 апреля: Скорпионам - раздражение, Водолеям - перемены

11:06

"Кто ты, мальчик": Бедняков раскрыл, что вытворила Марченко

10:50

Россия запустила дроны с 7 направлений: Украина подвергается массированной атаке

10:40

Ступка-младший в монохроме показал свою возлюбленную

10:33

Герасимов "рисует победы" на фронте: ISW раскрыл реальные "достижения" россиян

10:03

"Ушли один за другим": от тяжелой болезни скончалась жена Сивохо

