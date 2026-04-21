Дарили голос после смерти: мумии с "золотыми языками" поразили ученых

Константин Пономарев
21 апреля 2026, 15:03обновлено 22 апреля, 15:49
Археологи обнаружили мумии с золотыми языками в Египте. Находка раскрывает детали древних погребальных обрядов и связь с богами.
В древней гробнице были найдены мумии с
В древней гробнице были найдены мумии с "золотыми языками" / Коллаж Главред, фото: National Geographic, Egypt Ministry of Tourism and Antiquities

  • Почему мумиям вставляли "золотые языки"
  • Что скрывалось внутри древней гробницы
  • Как находка изменила представление о древних ритуалах

В египетском регионе Эль-Бахнаса археологи сделали по-настоящему необычное открытие, которое уже называют одним из самых загадочных за последние годы. В древней гробнице были найдены мумии с "золотыми языками", которые являются редким ритуальным элементом, связанным с верованиями о загробной жизни.

Раскопки проходили в провинции Минья, примерно в 120 милях к югу от Каира. Этот район давно известен как богатый археологическими находками, однако нынешнее открытие превзошло ожидания исследователей. Об этом пишет Daily Star.

Зачем мумиям "золотые языки"

Главной сенсацией стали золотые и медные пластины, обнаруженные во рту древних мумий. По мнению ученых, такие "языки" помещались внутрь тела как часть погребального ритуала.

Археологи обнаружили в Египте три золотых языка / Фото: Egypt Ministry of Tourism and Antiquities

Считалось, что подобный элемент помогает умершему говорить в загробном мире и обращаться к богам, включая владыку подземного царства Осириса. Таким образом, золотой язык выступал символом голоса души после смерти.

Помимо необычных имплантатов, археологи обнаружили и другие впечатляющие артефакты. Некоторые мумии были покрыты золотой фольгой, создающей эффект сияющих масок на лицах.

Эксперты обнаружили мумии, лица которых были полностью были покрыты золотой фольгой / Фото: Egypt ‎Ministry of Tourism and Antiquities

Также внутри одной из мумий нашли папирусный свиток со стихами из второй книги "Илиады" Гомера. Эта находка указывает на влияние греко-римской культуры, которая доминировала в регионе более тысячи лет назад.

Мумии были завернуты в сложные льняные саваны с геометрическими узорами, что подчеркивает высокий уровень погребальных традиций того времени. Все обнаруженные элементы свидетельствуют о богатстве обрядов и верований, связанных с переходом в загробный мир.

По словам представителей египетского министерства туризма и древностей, находка помогает глубже понять культурное и религиозное разнообразие древнего Египта в греко-римскую эпоху.

Несмотря на масштаб открытия, исследователи уверены: это лишь малая часть того, что скрывает Эль-Бахнаса. Археологи продолжают раскопки, ожидая новых сенсационных находок, способных изменить представления о древнем мире.

Ранее Главред писал о том, что воры украли египетский артефакт, не зная о проклятии. Из некрополя Саккары пропал древний рельеф визиря Кхентики. Артефакт считался редчайшим и представлял особую историческую ценность.

Также сообщалось о том, что археологи "оживили вампира" спустя 400 лет. Ученые воссоздали облик человека, которого считали кровопийцей. Детали захоронения спустя века показали, как в прошлом боролись с "возвращением" мертвых.

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Новые ценники в обменниках: что будет с курсом валют до 3 мая - прогноз банкира

Новые ценники в обменниках: что будет с курсом валют до 3 мая - прогноз банкира

17:18Экономика
Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

16:03Экономика
"Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

"Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

15:49Украина
Популярное

Ещё
Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Лечение на дому и новые правила госпитализации: почему больницы не будут брать пациентов

Лечение на дому и новые правила госпитализации: почему больницы не будут брать пациентов

Последние новости

17:18

Новые ценники в обменниках: что будет с курсом валют до 3 мая - прогноз банкира

17:13

В дате рождения зашифровано призвание человека: ответ может удивить

17:11

Сильные заморозки со штормовым ветром идут на Львовщину: когда ухудшится погода

17:11

Грязь скапливается не там, где все думают: как почистить лейку душа

16:58

Только четыре знака зодиака полностью раскрываются с возрастом - кто они

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
16:41

Агрессивный алкаш: в РФ смачно припечатали Лепса

16:37

Ленивый пирог на сковороде: рецепт шикарного десерта за 35 минут

16:19

"Более сложная цель": эксперт предупредил о новой опасности "Шахедов"

16:12

Гороскоп Таро на завтра 24 апреля: Тельцам - честность, Ракам - замедлиться

16:03

Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

16:00

Миру грозит новая угроза: будущее без людей оказалось реальным

15:49

"Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

15:48

Китайский гороскоп на завтра, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

15:25

Почти 100 гривен на ценнике: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

15:21

Принцу Луи восемь: дворец опубликовал новый портрет королевича

15:20

Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

14:59

ЕС разблокировал пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро – на что пойдут средства

14:43

Вербовали детей: СБУ разоблачила попытку РФ совершить теракты в украинских школахФото

14:32

"Я не буду говорить": украинский режиссер удивил зарплатами актеров в кино

14:29

Четыре самых полезных гаджета для пожилых людей: упрощают жизнь

14:26

В РФ небо затянуло черным дымом: дроны СБУ нанесли сокрушительный удар по НПС

14:03

Сумская публично обратилась к сестре, с которой в ссоре

13:53

Заморозки и мокрый снег возвращаются: когда непогода обрушится на Полтавщину

13:28

Украли в "Укренерго" 447 миллионов: разоблачена масштабная схема манипуляцийФото

13:15

Девушка заметила странную стрижку после сна: виновник оказался рядом

13:09

Начнёт ли Беларусь войну против Украины: генерал СБУ указал на важный нюанс

12:54

Живут под счастливой звездой: в какие месяцы рождаются самые везучие люди

12:45

Заморозки в -3° и сильный ветер: погода в Украине резко испортится

12:44

Красные линии на переговорах, достижение мира и мобилизация — громкие заявления Буданова

12:21

"Это должно стать сигналом": эксперт назвал "тревожные звоночки" у владельцев оружия

12:09

Цветы растут без солнца: назван список лучших однолетников для тени

11:56

Туриста ужалило самое ядовитое существо: противоядие не помогло

11:53

Почему 24 апреля нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

11:28

Украинцам вернут деньги за коммуналку: кто может рассчитывать на возмещение

11:05

Во Львове - стрельба: спецназ штурмовал многоэтажку, стрелок задержан

10:59

Гороскоп на завтра, 24 апреля: Близнецам - разочарование, Рыбам - шанс

10:53

Полиция не справится с мобилизацией самостоятельно — Выговский

10:33

"Слова не остановят Путина": Зеленский заговорил об иностранных войсках

10:22

Как наклеить самоклеящиеся обои без пузырей и складок: скрытые нюансыВидео

09:47

Теракт в Киев: глава Нацполиции назвал одну из причин преступления

09:36

Принц Гарри тайно приехал в Киев - в чем причина визитаВидео

09:32

Как Россия может вовлечь белорусскую армию в войну: неожиданный сценарий

08:52

В РФ - взрывы и пожары, горят нефтебазы и заводы, в небе черный дым: что известноФото

08:38

Муж покойной Жанны Фриске пожаловался на неуправляемого сына

08:33

В Кремле назвали новую причину войны в Украине: в ISW раскрыли цель РФ

08:10

Какой ценой РФ продвигается на фронте в апреле: Коваленко раскрыл потери оккупантовмнение

07:38

Пять "прилетов" и пожар: дроны ударили по нефтебазе в Феодосии

06:53

Удар РФ по жилому дому в Днепре: два человека погибли, восемь - раненыФото

05:50

Трех знаков зодиака ждет период больших возможностей: кому повезет больше всего

05:32

Почему кошка роется в вазоне: как отучить кошку рыть землю без криков и наказанийВидео

