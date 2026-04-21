Дарили голос после смерти: мумии с "золотыми языками" поразили ученых

Археологи обнаружили мумии с золотыми языками в Египте. Находка раскрывает детали древних погребальных обрядов и связь с богами.

В древней гробнице были найдены мумии с "золотыми языками"

В египетском регионе Эль-Бахнаса археологи сделали по-настоящему необычное открытие, которое уже называют одним из самых загадочных за последние годы. В древней гробнице были найдены мумии с "золотыми языками", которые являются редким ритуальным элементом, связанным с верованиями о загробной жизни.

Раскопки проходили в провинции Минья, примерно в 120 милях к югу от Каира. Этот район давно известен как богатый археологическими находками, однако нынешнее открытие превзошло ожидания исследователей. Об этом пишет Daily Star.

Зачем мумиям "золотые языки"

Главной сенсацией стали золотые и медные пластины, обнаруженные во рту древних мумий. По мнению ученых, такие "языки" помещались внутрь тела как часть погребального ритуала.

Археологи обнаружили в Египте три золотых языка

Считалось, что подобный элемент помогает умершему говорить в загробном мире и обращаться к богам, включая владыку подземного царства Осириса. Таким образом, золотой язык выступал символом голоса души после смерти.

Другие находки в гробнице

Помимо необычных имплантатов, археологи обнаружили и другие впечатляющие артефакты. Некоторые мумии были покрыты золотой фольгой, создающей эффект сияющих масок на лицах.

Эксперты обнаружили мумии, лица которых были полностью были покрыты золотой фольгой

Также внутри одной из мумий нашли папирусный свиток со стихами из второй книги "Илиады" Гомера. Эта находка указывает на влияние греко-римской культуры, которая доминировала в регионе более тысячи лет назад.

Что находки говорят о древних ритуалах

Мумии были завернуты в сложные льняные саваны с геометрическими узорами, что подчеркивает высокий уровень погребальных традиций того времени. Все обнаруженные элементы свидетельствуют о богатстве обрядов и верований, связанных с переходом в загробный мир.

По словам представителей египетского министерства туризма и древностей, находка помогает глубже понять культурное и религиозное разнообразие древнего Египта в греко-римскую эпоху.

Тайны под песками остаются

Несмотря на масштаб открытия, исследователи уверены: это лишь малая часть того, что скрывает Эль-Бахнаса. Археологи продолжают раскопки, ожидая новых сенсационных находок, способных изменить представления о древнем мире.

Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

